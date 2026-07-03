Repunte en los precios de los granos con el clima y China como factores alcistas

Los precios de los granos en EEUU repuntaron tras abrir el lunes en mínimos de varios meses y, si bien los datos de área y stock que publicó el martes el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) no fueron claramente alcistas –en soja principalmente-, los mercados respondieron con subas de 2% a 4% en cotizaciones de referencia para Uruguay .

Hubo rumores de que China haría alguna compra de soja importante en Estados Unidos en función a versiones de que eliminar el arancel de importación del 10% de China sobre la soja estadounidense haría más competitivo el precio respecto a Brasil.

De concretarse, sería un catalizador de demanda significativo para una zafra en la que China solo ha comprado 200.000 toneladas de soja estadounidense.

Mercado de granos entra en la posguerra con precios previos al conflicto

La soja en la posición julio del mercado de Chicago repuntó de US$ 408 a US$ 416 por tonelada y entre ese avance y una mejora en las primas las referencias en Uruguay que venían sobre US$ 380 por tonelada permitieron colocaciones algo por encima de US$ 392 por tonelada

En el mercado local queda entre el 25% y 30% de la soja por fijar precio y el promedio de ventas en la zafra se encuentra entre US$ 390 y US$ 400 la tonelada de soja.

Se llevan exportados 1,19 millones de toneladas de soja en 2026 por US$ 503 millones cuando el año pasado se llevaban embarcadas 1,77 millones de toneladas por US$ 694 millones: una caída de 33% en volumen y 27% en dólares.

En esta zafra el precio de la tonelada embarcada subió de US$ 392 a US$ 423 FOB respecto al primer semestre 2025, un 8%.

De enero a mayo China concentró el 73% de los embarques y Egipto el 20%, triplicando sus compras desde 2025 a US$ 74 millones.

Así están los otros granos

El trigo y el maíz encontraron más fundamentos en los resultados trimestrales del USDA para una suba de cotizaciones de entre 3% y 4% en la semana.

La cotización del trigo diciembre 2026, referencia para la cebada maltera en Uruguay, se afirmó desde US$ 219 a US$ 225 la tonelada, una suba de 3%, con el efecto alcista del recorte de área en Estados Unidos a 17 millones de hectáreas, la menor superficie desde 1877, una época en que se cosechaba a guadaña y se empezaban a usar tractores a vapor.

Aún así el precio del trigo sigue siendo modesto, con la presión bajista del aumento de stock estadounidense y de los volúmenes de cosecha en Rusia y Ucrania así como el ritmo del ingreso de la cosecha de invierno estadounidense que supera al del año anterior.

Las referencias para Uruguay avanzaron desde US$ 218 a US$ 226 por tonelada para la cebada cervecera mientras que el trigo de la próxima cosecha se mantiene estable entre US$ 210 y US$ 215 por tonelada.

Las exportaciones de trigo de la zafra pasada alcanzaron un volumen de 913 mil toneladas entre noviembre 2025 y junio 2026, por debajo de los embarques de 1,027 millones de toneladas un año atrás.

Tanto el trigo como el arroz, cereales centrados en el consumo humano, la demanda se modera ante una población que crece menos, excepto en países muy pobres y con poca capacidad de consumo.

En maíz la suba de precio en Chicago fue más pronunciada, 4%, con mayores stocks que el año pasado, 134,5 millones frente a 118 millones en 2025, pero menos de lo esperado en lo previo por el mercado que estimaba 137 millones.

En un nivel de precios bajos se estimuló el interés de compra y la cotización escaló de US$ 158 a US$ 167 por tonelada.

Se espera una ola de calor sobre buena parte de los cultivos estadounidenses la semana que viene en un momento sensible de floración de los maíces que podría impulsar un mercado clímático.

A nivel local avanza la cosecha de maíz de segunda con referencias de entre US$ 215 a US$ 220 por tonelada de maíz húmedo y US$ 230 a US$ 240 por grano seco.

Valor por colza estable

Con los cultivos de invierno sembrados en fechas ideales y la colza cerca de 400 mil hectáreas, queda esperar que el clima de los próximos meses permita expresar los potenciales.

La cotización de la colza en el mercado Matif de París cerró sobre US$ 587 por tonelada y referencias locales en US$ 516 la tonelada, acompañando levemente la trayectoria a la baja del petróleo y el mercado de los aceites.

La ola de calor en Europa actúa como sostén para los precios en el caso de la colza, aunque el cultivo con mayor riesgo es el maíz que se mantiene en cotizaciones elevadas para la fecha.

La estabilidad de la colza respecto a otros cultivos más volátiles en sus precios y el diferencial que mantiene por su contenido aceitero se traduce en un crecimiento de la siembra en Canadá en esta zafra a un máximo histórico de 9,5 millones de hectáreas.