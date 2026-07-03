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Carne bovina, celulosa y lácteos explican casi la mitad de todos los ingresos por exportaciones de bienes

Las exportaciones de bienes desde Uruguay muestran, al cierre del primer semestre, a dos rubros arriba de los US$ 1.000 millones, carne bovina y celulosa

3 de julio de 2026 5:00 hs
Carne bovina, celulosa y lácteos, el podio actual de exportaciones uruguayas.

Carne bovina, celulosa y lácteos, el podio actual de exportaciones uruguayas.

Foto: Pexels

Considerando los bienes de exportación de Uruguay que más ingresos de divisas permitieron en lo que va de 2026, los rubros principales han sido, en ese orden, carne bovina, celulosa y productos lácteos, como siempre con base en el informe mensual sobre comercio exterior elaborado por los profesionales de Uruguay XXI, en este caso el de junio.

Carne bovina, celulosa y lácteos

  1. Concluido el sexto mes, por exportaciones de carne bovina se lograron US$ 1.300 millones, lo mismo en ese lapso de 2025, con una participación del 20% en lo obtenido por todos los rubros.
  2. En el caso de la celulosa se exportó por US$ 1.177 millones, un 3% menos, con una participación en el conjunto de 18%.
  3. En el tercer lugar aparece el ítem productos lácteos con US$ 416 millones, con una mejoría de 2%, con 6% de participación.

Entre los tres rubros explican el 44% del total de los ingresos que alcanzaron en lo que va del año los US$ 6.585 millones –zonas francas incluidas–.

El contexto

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En 2025 los ingresos por exportaciones de bienes totalizaron US$ 13.493 millones, un récord, y el podio fue el siguiente: carne bovina con US$ 2.680 millones, celulosa con US$ 2.307 millones y soja con US$ 1.420 millones.

¿Qué pasa en el resto del top ten?

  • Concentrado de bebidas, US$ 406 millones, 5% y 6%.
  • Soja, US$ 370 millones, -26% y 6%.
  • Subproductos cárnicos, US$ 244 millones, 6% y 4%.
  • Madera y productos de madera, US$ 240 millones, 14% y 4%.
  • Vehículos, US$ 233 millones, 3% y 4%.
  • Ganado en pie, US$ 209 millones, 22% y 3%.
  • Arroz, US$ 204 millones, -18% y 3%.

Nota: ingresos acumulados en 2026, variación (%) con relación a 2025 y participación (%) en los ingresos totales.

Podio en mayo: carne vacuna arriba del todo

Con relación a junio de 2026 la carne vacuna aparece en el primer lugar, la celulosa en el segundo y soja en el tercero: carne vacuna US$ 251 millones, celulosa US$ 240 millones y soja US$ 157 millones.

En el sexto mes del año, comparando con junio de 2025, en carne bovina la facturación por lo exportado creció 11%, la de celulosa aumentó 4% y la de soja cayó 53%.

Finalmente, observando la incidencia de cada rubro en el total de los ingresos mensuales por exportaciones de bienes en junio, carne vacuna explica el 19%, celulosa el 18% y soja el 12% (entre los tres explican el 49% del total).

China, Brasil y la Unión Europea son los mercados principales

China, Brasil y la Unión Europea (UE), con US$ 1.300 millones, US$ 995 millones y US$ 956 millones acumulados en el lapso enero-junio, respectivamente, lideraron entre los destinos generadores de divisas, con una baja interanual de 16% para China, de 3% para Brasil y una suba de 2% para la UE.

En el total obtenido China tiene una participación de 20%, Brasil una de 15% y la UE una de 15%.

El cuarto sitio lo ocupa Estados Unidos, con US$ 773 millones, 12% de participación y una baja de 3%.

En quinto lugar está Argentina, con US$ 279 millones, 4% de participación y una mejora de 7%.

El contexto que observó Uruguay XXI

  • En junio de 2026 las solicitudes de exportación, incluidas las zonas francas, alcanzaron US$ 1.307 millones y marcaron una disminución interanual de 4%.
  • Las exportaciones de este mes estuvieron lideradas por las ventas de carne bovina, celulosa y soja.
  • En el primer semestre de 2026 las exportaciones de bienes, incluidas las zonas francas, totalizaron US$ 6.585 millones, con un incremento interanual de 1%.

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