Tragedia en Ruta 6: difundieron un video tomado tras el choque que dejó tres jóvenes muertos en Canelones

Un video registrado por testigos pocos minutos después del siniestro fatal entre dos autos y un ómnibus en la Ruta 6 , en Canelones , comenzó a circular en las últimas horas y muestra los desesperados pedidos de auxilio tras el siniestro que dejó tres jóvenes muertos en la noche del jueves.

La Policía Caminera informó que el accidente ocurrió en el kilómetro 24,900 de la ruta , cuando, por causas que se investigan, un automóvil que circulaba de oeste a este fue impactado de forma frontolateral por otro vehículo que intentaba cruzar la carretera.

Como consecuencia de la colisión, el primer automóvil fue desplazado e impactó de frente contra un ómnibus . Sus tres ocupantes murieron en el lugar.

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Las víctimas fueron identificadas como tres jóvenes de 20, 25 y 28 años , este último conductor del vehículo.

El segundo automóvil era conducido por un hombre de 56 años, cuya prueba de espirometría arrojó un resultado positivo de 2,24 gramos de alcohol por litro de sangre (g/l).

Por su parte, el conductor del ómnibus, un hombre de 36 años, sufrió lesiones leves, recibió el alta en el lugar y dio negativo en la espirometría. Los 16 pasajeros que viajaban en la unidad resultaron ilesos.

El video grabado tras el siniestro

Luego del accidente, un usuario de redes sociales difundió un video registrado pocos minutos después del choque.

En la grabación se escuchan los llamados de personas que alertaban a los servicios de emergencia y pedían asistencia. "Se tiró con rojo", afirma una mujer, mientras otro testigo insiste en informar el lugar exacto del siniestro.

Las imágenes también muestran a varias personas intentando auxiliar a los ocupantes del automóvil siniestrado. Sin embargo, la magnitud del impacto provocó la muerte instantánea de los tres jóvenes, según la información aportada por Policía Caminera.