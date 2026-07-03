VIDEO | Empujones y forcejeos, ¿qué pasó con la delegación de Egipto?

La previa del encuentro entre Egipto y Australia por los 16avos de final del Mundial 2026 se vio alterada por un episodio que rápidamente se viralizó en redes sociales. Las imágenes de discusión que derivó en empujones entre miembros de la delegación egipcia y un agente de seguridad estadounidense en el hotel de concentración del seleccionado africano, en Dallas .

El protagonista principal del cruce fue Ibrahim Hassan , director de la selección de Egipto, quien aparece reclamándole a un efectivo luego de que la situación se tensara durante el contacto entre los jugadores y un grupo de hinchas que aguardaba en el ingreso al hotel.

Según explicó una fuente de la delegación egipcia al diario Al-Masry Al-Youm , el conflicto se originó cuando personal de seguridad intervino para impedir que los hinchas se acercaran a los futbolistas para sacarse fotografías y pedir autógrafos.

La misma fuente sostuvo que el trato hacia los simpatizantes fue considerado "demasiado brusco", lo que motivó la reacción de Ibrahim Hassan , quien increpó al personal de seguridad. A partir de allí se produjo un intercambio verbal que escaló durante algunos segundos hasta convertirse en un breve forcejeo.

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FORCEJEO DELEGACIÓN EGIPTO Egyptindependent.com

Uno de los momentos que desencadenó la discusión fue la intervención de un agente cuando un niño intentaba fotografiarse con el delantero Trezeguet, situación que provocó la protesta de integrantes del cuerpo técnico egipcio.

Tras la difusión del video, la fuente consultada por Al-Masry Al-Youm minimizó lo sucedido y afirmó que el incidente quedó resuelto en pocos minutos.

"Fue un asunto menor que se solucionó rápidamente y no afectará la preparación del equipo", señalaron desde la delegación, descartando que existieran consecuencias para el plantel antes del compromiso frente a Australia.

¿A qué hora juega Australia vs. Egipto por los 16avos de la Copa Mundial FIFA 2026?

Australia y Egipto se enfrentarán este viernes 3 de julio por los 16avos de final de la Copa Mundial FIFA 2026.

El partido se disputará desde las 15:00 horas (hora de Uruguay) en el Estadio Dallas, y definirá a uno de los clasificados a los octavos de final, instancia en la que el vencedor se medirá con el ganador del cruce entre Argentina y Cabo Verde.

Australia vs. Egipto

Australia vs. Egipto