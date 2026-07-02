VIDEO | El estricto control al que fueron sometidos Lionel Messi y toda la Selección argentina en el aeropuerto de Kansas

La Selección argentina volvió a ser noticia fuera de la cancha. Antes de partir desde Kansas City rumbo a Miami para afrontar los 16avos de final del Mundial 2026, Lionel Messi y el resto de la delegación debieron atravesar un riguroso control de seguridad en el aeropuerto, tal como quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Las imágenes muestran al capitán de la Albiceleste y a sus compañeros haciendo fila para pasar por los escáneres, retirar sus pertenencias de los bolsillos y someter el equipaje de mano a la inspección correspondiente antes de abordar el vuelo. El procedimiento se realizó con normalidad y alcanzó a todos los integrantes del plantel y del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni .

El control no respondió a un incidente puntual, sino al esquema de seguridad implementado por Estados Unidos con motivo del Mundial 2026. El país anfitrión reforzó los procedimientos migratorios y aeroportuarios para las delegaciones, periodistas, voluntarios y aficionados que participan del torneo, con inspecciones de identidad, revisiones de equipaje y controles de acceso en distintos puntos de las sedes.

El video muestra que ni siquiera las principales figuras del fútbol mundial quedaron exentas del procedimiento. Messi, junto con el resto de los futbolistas argentinos, cumplió el mismo circuito de revisión exigido antes del embarque.

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La escena llamó la atención porque no es habitual observar a un plantel completo de una selección campeona del mundo atravesando un control aeroportuario de este tipo frente a las cámaras, aunque se trata de una práctica habitual en los vuelos internos que operan bajo los protocolos de seguridad vigentes en Estados Unidos.

Kansas, una sede con fuertes medidas de seguridad

Desde el inicio de la Copa del Mundo, Kansas City funciona como una de las principales bases operativas de la Selección argentina. El acceso al búnker del equipo también se encuentra sujeto a estrictos controles para periodistas, trabajadores acreditados y personal autorizado, con revisiones de credenciales y pertenencias antes de ingresar a las instalaciones.

Tras completar el entrenamiento previsto, la delegación emprendió viaje hacia Miami, donde buscará el pase a los octavos de final. El cuerpo técnico que conduce Lionel Scaloni modificó la logística original para instalarse con anticipación en la ciudad del partido y preparar el encuentro con Cabo Verde.