VIDEO | Polémicas declaraciones del periodista anti-Messi: tildó a Maradona de "dopado" y desestimó "la Mano de Dios" de 1986

En la previa del partido entre México e Inglaterra por los octavos de final de la Copa Mundial 2026 , el periodista guatemalteco Álvaro Morales volvió a quedar en el centro de la polémica tras lanzar duras críticas contra Diego Armando Maradona .

El comentarista de ESPN México , conocido por sus reiterados cuestionamientos a Lionel Messi y al fútbol argentino, calificó al campeón del mundo de 1986 como "dopado" y restó valor histórico al gol de "la Mano de Dios", convertido en el mítico Estadio Azteca .

Durante su participación en la cobertura de la Copa del Mundo 2026 para ESPN México , Morales se dirigió a los futbolistas ingleses antes del encuentro frente a México y recordó el histórico cruce entre Argentina e Inglaterra en el Mundial de 1986 .

"La última vez que jugaron un Mundial en México perdieron por la mano tramposa de un dopado", afirmó, en referencia al primer gol convertido por Maradona en los cuartos de final disputados en el Estadio Azteca . También aseguró que, si el "Tri" lograba imponerse, sería "sin dopaje y sin hacer trampa".

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En otro tramo, Morales también aludió al episodio conocido como el "bidón de Branco", ocurrido durante el Mundial de Italia 1990, al afirmar: "Nadie va a cometer dopaje y nadie va a hacer trampa, ni mucho menos como en el 90, les vamos a dar cantimploras con anestesia".

Álvaro Morales - ESPN México ESPN México

No es la primera vez que Álvaro Morales protagoniza cruces verbales con figuras del fútbol argentino. A lo largo de los últimos años construyó un perfil mediático caracterizado por sus cuestionamientos a Lionel Messi, la selección argentina y Diego Maradona.

Mmm... ¿ya empezaron? — Álvaro Morales (@AlvaritoMorales) June 17, 2026

Días atrás, tras el debut de los dirigidos por Lionel Scaloni en la Copa Mundial 2026, calificó la victoria sobre Argelia como un "vergonzoso" resultado y volvió a cargar contra el capitán de la Albiceleste, al insinuar que el seleccionado era beneficiado durante el torneo.

"Mmm... ¿Ya empezaron?", escribió luego del gol anulado al conjunto africano por un fuera de juego sancionado por el árbitro polaco Szymon Marciniak. Minutos más tarde, redobló sus críticas: "Autogol de Argelia... no debe contar ese gol para Messi", insistió.