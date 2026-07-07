VIDEO | Quién es Speed, el influencer anti-Messi que lloró por la eliminación de Portugal del Mundial 2026

La eliminación de Portugal en los octavos de final de la Copa Mundial 2026 dejó una de las imágenes más virales del torneo: el streamer estadounidense Darren Watkins Jr., más conocido como Speed , rompió en llanto tras la derrota por 1-0 ante España y protagonizó una serie de escenas que rápidamente recorrieron las redes sociales.

Reconocido por su fanatismo por Cristiano Ronaldo y por sus constantes provocaciones hacia Lionel Messi y la Selección argentina , el creador de contenido reaccionó con desesperación al gol agónico de Mikel Merino , que marcó el final del camino portugués y, además, la última participación mundialista de CR7 .

Speed siguió el encuentro desde un palco del estadio de Dallas mientras transmitía en vivo para millones de seguidores. Vestido con una camiseta histórica de Portugal , pasó de la tensión durante el partido al llanto apenas se marcó el final.

Las imágenes lo muestran tirado en el piso, llorando y repitiendo mensajes de apoyo a Cristiano Ronaldo . "Ronaldo, te amo. Quería que ganaras la Copa del Mundo", expresó durante la transmisión.

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Reacción de Speed @FutboolFichajes (X)

El streamer también fue protagonista de algunos cruces con fanáticos argentinos presentes en el estadio. En distintos videos se observa cómo varios hinchas le mostraban imágenes de Lionel Messi o le cantaban en favor del capitán argentino para provocar su reacción.

¿Quién es Speed y por qué se hizo famoso?

Darren Watkins Jr. nació el 21 de enero de 2005 en Cincinnati, Estados Unidos. Alcanzó notoriedad a partir de sus transmisiones en YouTube, donde combina videojuegos, desafíos, música y reacciones en vivo con un estilo caracterizado por los gritos, las exageraciones y las situaciones impredecibles.

Con decenas de millones de suscriptores y seguidores en distintas plataformas, se convirtió en uno de los streamers más populares del mundo. En los últimos años amplió su contenido hacia el fútbol, disciplina en la que construyó una imagen pública muy ligada a su admiración por Cristiano Ronaldo.

Su cercanía con el delantero portugués quedó reflejada en distintos encuentros personales, además de múltiples colaboraciones y publicaciones dedicadas al exjugador del Real Madrid.

Speed junto a Cristiano Ronaldo

Parte del fenómeno de Speed también se explica por su permanente rivalidad con Lionel Messi. El influencer suele declararse públicamente como "Team Ronaldo" y, durante los últimos años, protagonizó numerosas reacciones virales criticando al capitán argentino o alentando a los rivales de la Selección.

Durante el Mundial 2026 asistió a varios partidos de Argentina con el objetivo de apoyar a sus adversarios. Sin embargo, terminó siendo blanco de bromas de los hinchas de la Albiceleste después de cada victoria del conjunto dirigido por Lionel Scaloni.