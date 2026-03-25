Siniestros viales aumentaron en 2025 y las muertes crecieron 8,5%: la mitad de las víctimas iba en moto

La Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) presentó este miércoles el informe de Siniestralidad Vial 2025, que mostró un aumento tanto en la cantidad de accidentes como en los fallecimientos respecto al año anterior.

Según los datos oficiales, los siniestros pasaron de 21.597 en 2024 a 22.482 en 2025 , lo que representó una suba del 4,1% . En paralelo, los fallecidos aumentaron de 434 a 471 , con un incremento del 8,53% , y la tasa de mortalidad subió de 12,4 a 13,5 por cada 100.000 habitantes .

“ Estos son datos y consecuencia de la tendencia que viene de 2020. No se cambia mágicamente de un año para otro ”, afirmó el presidente de la Unasev, Marcelo Metediera.

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El informe también mostró que el 80% de los fallecidos fueron hombres (375) y el 20% mujeres (96) . Además, la mitad de las víctimas mortales circulaba en motocicleta ( 236 personas ), seguidas por autos y camionetas ( 26% ) y peatones ( 16% ).

Desde la Unasev señalaron que, tras los mínimos registrados en 2020 durante la pandemia, se produjo desde 2021 una “recuperación en los niveles de mortalidad”, con un “marcado aumento” en el último año. “Este comportamiento reciente pone de manifiesto la persistencia de desafíos estructurales en materia de seguridad vial”, indica el documento.

En cuanto a los lesionados, en 2025 se registraron 28.342 personas heridas, frente a las 27.300 de 2024, lo que implicó un aumento de 1.042 casos. El 60% de los lesionados fueron hombres (16.959) y los jóvenes de entre 15 y 34 años concentraron el 55,9%.

La colisión entre vehículos fue el tipo de siniestro más frecuente entre los lesionados, con el 68% del total (19.279 personas). Además, el 65,3% de los heridos circulaba en moto (18.513 personas), lo que la convierte en el principal factor de exposición al riesgo.

En promedio, se registraron 2.362 lesionados por mes, siendo diciembre el período con mayor cantidad de casos, con el 9,9% del total anual (2.801 personas).