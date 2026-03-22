Accidente fatal en Paysandú: una mujer embarazada murió tras choque de frente entre dos autos

Un choque frontal entre dos vehículos ocurrido en el kilómetro 378 de la Ruta 3, en el departamento de Paysandú, dejó como saldo una víctima fatal y cuatro personas lesionadas en la noche del sábado.

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El siniestro se registró a las 20:15 horas, cuando dos automóviles que circulaban en sentidos opuestos colisionaron de frente por causas que aún se investigan.

Uno de los vehículos se desplazaba de norte a sur y era conducido por un hombre de 28 años, quien resultó con diagnóstico de politraumatismos graves y fue trasladado de inmediato al centro asistencial COMEPA. Lo acompañaban una mujer de 35 años, que se encontraba embarazada, y un niño de 13 años, hijo de esta última. La mujer falleció durante el traslado realizado por una emergencia móvil. El menor también fue diagnosticado con politraumatismos graves y derivado al mismo centro hospitalario.

El segundo automóvil, que circulaba en sentido sur a norte, era conducido por un hombre de 26 años, quien recibió el diagnóstico de politraumatizado y fue trasladado igualmente a COMEPA. Su acompañante, una mujer mayor de edad, sufrió una fractura de fémur y también fue internada.