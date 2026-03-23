Accidente fatal en Rivera: un motociclista de 30 años murió tras chocar contra una camioneta estacionada

El motociclista murió en el lugar.

Un hombre de 30 años murió en la noche del domingo tras protagonizar un siniestro de tránsito en el barrio Mandubí, luego de impactar contra un vehículo estacionado, informó la Jefatura de Policía de Rivera en un comunicado.

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El hecho ocurrió sobre las calles Francisco Serralta, entre Gabriel Dutra y Magalí Herrera, cuando el conductor de una moto, por causas que aún se investigan, chocó contra la parte trasera de una camioneta que se encontraba estacionada.

Como consecuencia del impacto, el motociclista murió en el lugar.

Al lugar concurrieron efectivos de la Brigada Departamental de Tránsito, del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO), Policía Científica y una ambulancia de emergencia móvil.