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Un alumno golpeó al director de un liceo tras ser sancionado por pelearse con un compañero: trabajadores suspendieron las clases

El colectivo de trabajadores del liceo resolvió parar las actividades, ocupar el centro y suspender las clases, en reclamo por la falta de respuestas institucionales

17 de marzo 2026 - 10:20hs
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Un violento episodio se registró la semana pasada en el Liceo N°4 “Manuel Oribe” de Paysandú, donde un estudiante agredió físicamente al director del centro luego de recibir una sanción por una pelea con otro alumno, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía sanducera a El Observador.

Según informó Radio Uruguay, el hecho ocurrió el jueves, cuando el adolescente protagonizó una riña a golpes de puño con un compañero en uno de los baños del liceo. Tras ser separados, las autoridades resolvieron aplicarle una sanción provisoria hasta que el Consejo Asesor Pedagógico (CAP) determine una medida definitiva.

Fuentes policiales consultadas por El Observador señalaron que el director "presentó lesiones leves y fue asistido en el lugar".

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En cuanto al adolescente, se encuentra con "seguimiento de su familia y en atención de profesionales de la salud", agregaron.

Según dijeron las autoridades, las clases "se venían desarrollando con normalidad hasta hoy, donde se empezaron a realizar talleres internos en función de la situación vivida".

"Desde la Jefatura se actuó de forma inmediata, garantizando la seguridad, dando intervención a Fiscalía de turno y desarrollando acciones de Policía Comunitaria (PCOP), incluyendo coordinación con la institución y la familia, así como la implementación a futuro de talleres de convivencia y gestión emocional para prevenir este tipo de situaciones" cerraron.

De acuerdo al reporte del consignado medio, cuando el director y la subdirectora le comunicaron la decisión —en presencia de su madre— el joven reaccionó de forma violenta. Empujó al jerarca contra un vidrio y luego lo golpeó mientras se encontraba en el suelo.

La agresión fue contenida por dos funcionarias y una adscripta, que intervinieron para frenar el ataque.

Tras el episodio, y luego de realizar la denuncia ante la Policía, el colectivo de trabajadores del liceo resolvió parar las actividades, ocupar el centro y suspender las clases, en reclamo por la falta de respuestas institucionales.

“Queremos dejar constancia que, ante lo sucedido, se realizaron las comunicaciones correspondientes a las autoridades competentes. Sin embargo, hasta el momento no se ha recibido una respuesta ni orientaciones claras respecto a las medidas a seguir frente a un hecho de esta gravedad. Tampoco se ha realizado un acompañamiento al grupo docente, al resto de los alumnos y a la víctima”, expresa una carta firmada por el colectivo docente.

Los trabajadores señalaron además que “la única respuesta” recibida fue la “promesa de respaldo y contención psicológica al alumno agresor”, lo que —según indicaron— “excluye” al resto de la comunidad educativa.

Reclamos por falta de respuestas

En el documento, los docentes sostuvieron que el hecho no fue aislado y recordaron que el año pasado otro profesor del mismo liceo fue agredido por estudiantes.

“Ante la ausencia de respuesta, cumplimiento de los protocolos vigentes y la ausencia de presencia física por parte de las autoridades en el liceo, los docentes abajo firmantes optamos por realizar la interrupción de los turnos hasta que se hagan presentes las autoridades correspondientes que den respuestas a nuestras inquietudes”, señalaron.

Finalmente, el colectivo expresó su expectativa de que las autoridades “considerarán la gravedad de lo ocurrido” y “brindarán las orientaciones y el acompañamiento necesario para garantizar condiciones de trabajo seguras y el derecho a la educación de todos los estudiantes, que brinden tranquilidad a las familias y a la comunidad en su conjunto”.

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