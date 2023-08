Evaristo González acusó a Ruglio de descontar U$S 6 millones de pagos futuros y perder US$ 700 mil en intereses

El consejero de Peñarol Evaristo González pateó el tablero en la interna aurinegra y criticó públicamente al presidente Ignacio Ruglio al que acusó de falta de transparencia con los últimos contratos que firmó el club y también de realizar "maniobras" adelantando los pagos de futuros ingresos por los pases de Agustín Álvarez Martínez y Darwin Núñez.

"En el consejo directivo estamos sufriendo la falta de comunicación y transparencia que tanto se había pregonado y tanto se había acusado a otros presidentes de no hacerlo. En estos momentos es terrible", expresó González en Último al Arco que se emite por Sport 890.

"Con cuatro cargos ni siquiera con un mayoría no logramos hacernos del contrato de Darío Rodríguez ni de los siete fichajes que se hicieron. De Franco González se informó que el fichaje a Danubio fue de US$ 2 millones, después que se compró un 80% y en verdad es un 15%. Empezamos con una situación que no era verdad. Pedí el contrato, pero la Comisión de Fútbol que la integran Ruglio, Bengoechea y dos muchachos más que no son del Consejo Directivo, que no me representa ninguno, no nos dio la información. La responsabilidad de las contrataciones y la transparencia debió ser con la directiva. Esperemos que Nacho no siga de presidente en los próximos años que vienen. Y si no sigue de presidente, dejó jugadores contratados que ni siquiera informó. Esas son las cosas graves que no se quieren aclarar y que me preocupan", manifestó González.

Foto: Leonardo Carreño.

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol

"Por el Cepillo escuché en las radios y leí en todos lados que habíamos cobrado el 80% pagando US$ 2 millones cuando supuestamente no hay esa plata en el banco", declaró.

Referí informó la semana pasada que Peñarol solo pagó US$ 100 mil a Danubio por González y que el resto del dinero lo pondrá el empresario Edgardo Lasalvia para abonarle el pase a los franjeados en tres cuotas.

Además, Peñarol no adquirió un porcentaje del jugador sino que acordó quedarse con un 15% de la plusvalía de una futura venta de González.

"Después voy al banco y me entero que se había hecho una maniobra sin pedir autorización al Consejo Directivo para descontar US$ 6 millones de la transacción que se hizo con el Canario (Agustín Álvarez Martínez) para cobrar en 2024 y 2025 perdiendo US$ 700 mil en intereses en un descuento de documento hace 15 días. ¿Pero no era que no pagábamos intereses? ¿Eso se dijo en algún lado? Eso es lo grave. Hablan y repiten del ordenamiento. Pero se descontaron también los documentos de Darwin Núñez. Ahora es muy común que se pague en plazos. Se habla de una excelente gestión de la venta. La venta que se hizo con el Canario fue un desastre no haber aceptado la primera propuesta que tuvimos de Fiorentina y le costó al club € 3 millones. Y el responsable de esto fue el presidente (Ignacio Ruglio) y también el vicepresidente (Eduardo Zaindesztat) que en esa lucha donde discutí y me lo tuvo que reconocer Zaidensztat porque es una persona lógica", declaró González.

"El mantra del ordenamiento y que no pagamos intereses se repite y se repite. Pero vayan al balance. Recibió un club en noviembre de 2020 con US$ 4.305.047 en efectivo. Para cobrar en el futuro había US$ 7.603.000. ¿Sabés cuánto va a haber para cobrar después de diciembre? Cero. Lo del Canario lo descontó con los pagos que había para adelante, lo de Darwin Núñez lo descontaron para que ingresara esa plata y salir a hacer todas las obras que se puedan imaginar. ¿A qué estamos jugando? ¿Qué responsabilidad es esta? El tema de los € 6 millones es después de que yo me fui como secretario general. Hay cosas graves que están pasando", agregó.

Con esos € 6 millones, González se refirió a los ingresos que Peñarol tenía previsto cobrar por las cuotas del pase de Álvarez Martínez a Sassuolo. "Lo que no hizo fue pasar por directiva la aprobación de agarrar todos los documentos a cobrar en el futuro de la venta del Canario Álvarez. Las descontó toda y perdimos US$ 700 mil de intereses. ¿Por qué ese ocultamiento?".

Mirá en esta nota, los detalles de la venta de Álvarez Martínez a Sassuolo que se concretó en junio de 2022.

"Veo el enojo que tiene y se ríe de la Consultora Cifra. No los contraté yo, no los conozco. Pero es la encuestadora que ha pronosticado seis presidentes de la República y una de las más prestigiosas de este país y la acusa de haber armado, de falsificar una encuesta. Es el mundo paralelo", agregó González.

La encuesta de Cifra informó de una tendencia de votación del 30% para Juan Pedro Damiani y González y solo un 15% para Ruglio.