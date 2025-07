Mirá por qué la Asamblea Representativa de Peñarol votó en contra de llevar a juicio a Tenfield por la deuda por el Estadio Campeón del Siglo

No obstante, poco más de una hora antes de que se iniciara la misma, según confió una fuente de Peñarol a Referí, el sector de Evaristo González envió un mensaje para que también se tratara la deuda que mantiene la empresas Tenfield con Peñarol de casi US$ 5.600.000 millones por el Estadio Campeón del Siglo.

Peñarol formalizó entonces con Tenfield un acuerdo contractual por la explotación del estadio y la empresa se comprometió a pagarle a Peñarol 10 cuotas anuales de US$ 700 mil cada una.

Tenfield pagó las dos primeras cuotas bajo el mandato de Damiani, pero luego las dejó de pagar.

Durante la presidencia de Jorge Barrera, tres dirigentes hicieron gestiones para cobrar esa deuda: Rodolfo Catino, Isaac Alfie y Evaristo González. Las mismas no dieron frutos.

Bajo el mandato de Ignacio Ruglio, quien accedió a la presidencia de Peñarol en diciembre de 2020, no se volvieron a hacer gestiones para efectivizar el cobro de la deuda.

Al día de hoy, Tenfield le debe US$ 5.600.000 a Peñarol y a fin de año se vence la octava cuota.

Como informó Referí, un sector de dirigentes del club analiza comenzar acciones legales contra la empresa televisiva por esta deuda, a lo que Ruglio se opone.

Lo que ocurrió en la Asamblea Representativa

Con el mensaje previo a la Asamblea Representativa de Peñarol, este lunes sobre la nochecita, el dirigente Evaristo González propuso iniciar acciones legales a la empresa Tenfield por la deuda.

No obstante, no consiguió su objetivo debido a que el oficialismo y el directivo Santiago Sánchez votaron en contra, por lo que su moción fue rechazada por la mayoría de los asambleístas, 65 votos a 46 y cinco abstenciones, según indicó la misma fuente a Referí.

Santiago Sánchez explicó lo ocurrido en su cuenta de X (ex Twitter). "Hay un grupo de trabajo representando por 5 consejeros del club, tratando la deuda por comercialización del CDS de Peñarol con empresa Tenfield, que reportan directiva tras directiva al CD hace 2 meses. Incluso el club se está preparando para recuperar los derechos sobre el CDS a partir del 1 de enero de 2026", comenzó.

Y prosiguió: "Intentando llegar a un monto de resarcimiento que sea unánime aprobado por todos. Desconocer a estas personas sería una falta de respeto a su trayectoria y trabajo. La propuesta de algunos asambleístas en la AR que incitaba a comenzar acciones legales inmediatamente, carecía de información y conocimiento de lo que se viene haciendo. Desde nuestra agrupación vamos a defender con unas y dientes lo MEJOR para Peñarol. Que la politiquería barata no nos saque del eje. Porque primero Peñarol".

Este martes a la mañana en Carve Deportiva, Sánchez sostuvo que el club "negocia un monto de resarcimiento que sea bueno para todas las partes. Que Tenfield pueda asumir la parte de la deuda que debe pagar y nosotros recibir un dinero por eso. Nadie está hablando de que tenemos que perdonar la deuda".

Por otra parte, se votó por unanimidad la memoria y balance en el Consejo Directivo y este lunes en la Asamblea Representativa, aunque la memoria se le harán algunos ajustes y volverá a la asamblea, según admitieron de Peñarol a Referí.

Lo que dijo Evaristo González

Evaristo González también habló en la mañana de este martes acerca de su propuesta.

"Las primeras dos cuotas, en el gobierno de Damiani, se cobraron sin problemas. Desde el gobierno de Barrera se vienen haciendo gestiones de cobranza", dijo el dirigente en El Espectador Deportes.

Y agregó: "Tenemos la documentación para cobrarla. Les planteamos las acciones legales porque ya está todo el desgaste, pero ‘pará, vamos a hacer la comisión’. Va la comisión, no hay reconocimiento de deuda y, en la última directiva, (Gonzalo) Moratorio nos comunicó que él había tenido diálogos y que le pidieron de 45 a 60 días para tener una respuesta. Ha sido una tomada de pelo”,

Evaristo González continuó hablando del tema: "¿A quién, en su sano juicio, le deben una cifra de este tamaño y no actúa en la cobranza en la forma legal? Es inadmisible. No me voy a quedar omiso ni voy a ser parte de que a Peñarol no se lo haga respetar. Intenté votarla en el consejo directivo y me di cuenta de que también estaba perdiendo; hoy tendríamos cinco votos y Ruglio siete".

"Hubo una propuesta que llegó de que estarían dispuestos a pagar US$ 2 millones de dólares, pero no por la deuda, sino como apoyo a Peñarol por el pase de Leo Fernández. Bajo ningún concepto. Que me paguen lo que me deben, que yo no necesito favores de nadie". añadió.

Y finalizó: "¿Quién soy yo para condonar una deuda? El monto que Tenfield le debe a Peñarol es superior a los US$ 5 millones. Si Tenfield ofrece pagar US$ 2 millones para mí es inadmisible y ridículo, pero hay dirigentes que están dispuestos a aceptar".

La voz de Ignacio Ruglio

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, también habló en la misma emisora.

Al respecto, sostuvo: "La deuda de Tenfield hay que cobrarla. Para eso creamos una comisión para negociarla. Pero no hacemos política".

En ese contexto, le dio trascendencia a la comisión que trabaja desde hace unos dos meses en tratar de acercar las partes con la empresa televisiva.