La fortaleza mental de Agustín Rodríguez, goleador de la Liga AUF Uruguaya 2025: explicó cómo hace para "estar hecho un tren"

En primera instancia, contó como están siendo estos últimos días: "Sin competencia me tomé unos días para descansar un poco la cabeza ya que venía de un semestre muy activo, de hacer 18 goles... Entonces me tomé unos días de descanso y después volví a retomar la rutina que tengo diariamente, que es el entrenamiento fuera de Juventud y el tema mental".

"Las charlas con Monti (su amigo Fernando Montero) me hicieron fuerte mentalmente para estar hecho un tren. Los problemas extra futbolísticos no me afectan dentro de la cancha. Los minutos que dure el partido estoy enfocado en que hacer", agregó.

La intención de jugar en un equipo grande y su contrato con Juventud

Con respecto a sus objetivos en el corto y mediano plazo, el goleador dijo: "Está en mis objetivos jugar en un grande antes de irme al exterior. Hoy tengo contrato con Juventud, depende que llegue una oferta al club y se hablará. No creo que me dejen salir así nada más, pero si llega una oferta obviamente nos vamos a tener que juntar a conversar. Por un tema personal es muy complicado que salga de Juventud en este mercado, por el hecho de que no quiero irme al exterior ahora y del fútbol local es complicado que llegue una oferta ahora".

"Jugar en un grande es un sueño para mi y para mi familia, y obviamente en la selección uruguaya ni hablar", suscribió Agustín.

20250223 Agustín Rodríguez gol de Juventud a Wanderers, Torneo Apertura 2025. Foto: @JuventudUy Agustín Rodríguez, delantero de Juventud Foto: @JuventudUy

En base a sus últimos rendimientos y el estado de forma en el que se encuentra, destacó: "Estoy con mucha confianza. Como dijo Roberto, generalmente si me queda ahí viene siendo gol, no estoy fallando. No necesito muchas oportunidades para que sea gol y eso creo que viene también por lo mental. Tengo al mejor 10 del campeonato (Urretaviscaya), el que más asistencias lleva. Estamos los dos juntos, el goleador y el que más asistencias tiene y tenemos una gran relación".

"Mi objetivo inividual es ser goleador del campeonato. En lo grupal nos estamos sintiendo muy bien y creemos que podemos estar arriba en el Clausura como ocurrió en todo el año. Estamos trabajando para eso. Si al equipo le va bien, obviamente que a mi también así que esperemos seguir así", argumentó.

"Monti me puso la vara muy alta. Imagínate la confianza que me tiene es terrible. Para él soy Benzema. Me está pidiendo 16 goles en 15 partidos, rompo todos los récords, es una locura. Mi viejo me vuelve loco, me manda un audio y me dice 'acaba de hacer gol Abel'. Cinco minutos antes de que empiece el partido me manda. La re vive", sentenció.