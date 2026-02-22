Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Polideportivo / CICLISMO

Anderson Maldonado igualó a su hermano Ignacio, quien había ganado el año pasado, y se llevó la edición 2026 de Rutas de América

El Club Náutico Boca del Cufré fue el gran ganador de la prueba

22 de febrero 2026 - 16:27hs
Anderson Maldonado ganó la competición Rutas de América 2026

Anderson Maldonado ganó la competición Rutas de América 2026

Anderson Maldonado, del Club Náutico Boca del Cufré, obtuvo la 54ª edición de la competición ciclística Rutas de América 2026 este domingo, la que terminó en el Hotel Sofitel de Carrasco en plena Rambla ante una gran presencia de público.

El ganador recorrió los casi 151 km de la última etapa que unía Punta del Este con Montevideo.

El vencedor de la etapa fue Leonel Rodríguez, quien también corre para el Club Náutico Boca de Cufré con un tiempo de 3 horas 6 minutos y 36 segundos. Este también había ganado la etapa corrida este sábado.

En segundo lugar llegó Sergio Fredes del Club Ciclista Punta del Este, en tanto que el podio de la etapa fue compartido por Lucas Gaday del Dolores Cycles.

Roberto Indio Fernández jugará en Peñarol
PEÑAROL

El Indio Fernández, concuñado y amigo de Leonardo Fernández, jugará en Peñarol; mirá cuánto le paga el club a Godoy Cruz por parte de su ficha

Las indicaciones del Cacique Medina
FÚTBOL

El Cacique Medina tiene nuevo club y vuelve a dirigir en el fútbol de Argentina; fue recomendado por un exjugador que lo tuvo como técnico en Nacional

Hermano del ganador del año pasado

Anderson Maldonado, el flamante ganador de Rutas de América, tiene a su hermano Ignacio, quien también es ciclista.

Es más, el año pasado fue este último quien obtuvo el primer lugar en la prueba.

Anderson, por su parte, había alcanzado la malla líder el pasado miércoles tras la etapa 3, y de allí en adelante, no se la pudieron sacar más.

El club festejó el triunfo de Anderson en su cuenta de Instagram:

Temas:

Rutas de América ciclismo Ignacio Maldonado Boca del Cufré

Seguí leyendo

Las más leídas

Facundo Batista y Matías Arezo
TORNEO APERTURA

Peñarol vs Deportivo Maldonado: a qué hora juegan hoy y por dónde verlo por el Torneo Apertura

Álvaro Tata González, Diego Lugano, Óscar Ruggeri, Diego Godín y el presidente de la AUF, Ignacio Alonso con el trofeo de la Copa del Mundo
FÚTBOL

El "miedo" de Ruggeri y la alegría de Lugano, Godín y el Tata González con el trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA en Montevideo

Leonel Rocco le protesta su expulsión a Gustavo Tejera, en el partido entre Progreso y Nacional
POLÉMICA

Leonel Rocco, DT de Progreso, criticó el arbitraje de Gustavo Tejera tras la derrota con Nacional: "Lo de hoy es indignante"

Roberto Indio Fernández jugará en Peñarol
PEÑAROL

El Indio Fernández, concuñado y amigo de Leonardo Fernández, jugará en Peñarol; mirá cuánto le paga el club a Godoy Cruz por parte de su ficha

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos