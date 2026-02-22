Anderson Maldonado igualó a su hermano Ignacio, quien había ganado el año pasado, y se llevó la edición 2026 de Rutas de América

Anderson Maldonado, del Club Náutico Boca del Cufré, obtuvo la 54ª edición de la competición ciclística Rutas de América 2026 este domingo, la que terminó en el Hotel Sofitel de Carrasco en plena Rambla ante una gran presencia de público.

El ganador recorrió los casi 151 km de la última etapa que unía Punta del Este con Montevideo.

El vencedor de la etapa fue Leonel Rodríguez, quien también corre para el Club Náutico Boca de Cufré con un tiempo de 3 horas 6 minutos y 36 segundos. Este también había ganado la etapa corrida este sábado.

En segundo lugar llegó Sergio Fredes del Club Ciclista Punta del Este, en tanto que el podio de la etapa fue compartido por Lucas Gaday del Dolores Cycles.

Hermano del ganador del año pasado

Anderson Maldonado, el flamante ganador de Rutas de América, tiene a su hermano Ignacio, quien también es ciclista.

Es más, el año pasado fue este último quien obtuvo el primer lugar en la prueba.

Anderson, por su parte, había alcanzado la malla líder el pasado miércoles tras la etapa 3, y de allí en adelante, no se la pudieron sacar más.

