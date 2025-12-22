Los cinco puestos en los que Nacional busca refuerzos y en los que puede contar con fichajes internacionales

Nacional sigue trabajando en el período de pases, que por ahora tiene pocos movimientos en el mercado uruguayo , y tiene claro los puestos en los que busca reforzarse para la próxima temporada 2026, en la que jugará Copa Libertadores y buscará el bicampeonato de la Liga AUF.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Los tricolores buscan, por el momento, lo que puede cambiar en caso de tener bajas, cinco refuerzos para los siguientes puestos: zaguero, lateral derecho, dos volantes y un extremo.

Nacional busca un zaguero más en el período de pases , sin importar lo que pase con Sebastián Coates, quien aún no comunicó si seguirá en el equipo o si se retira, ni el acuerdo con Julián Millán para extenderle su contrato y adquirir la mayor parte de su ficha, como está muy avanzado.

Jadson Viera junto a Flavio Perchman y Ricardo Vairo en la presentación como técnico de Nacional

20251028 Jadson Viera junto a Flavio Perchman y Ricardo Vairo en la presentación como técnico de Nacional

Además, los albos deben definir si renueva con Matías De los Santos, cuyo contrato finaliza a fin de año.

FÚTBOL URUGUAYO El juvenil de Defensor Sporting y las selecciones formativas de Uruguay que entrenó con la camiseta de Nacional y que queda libre

NACIONAL La picante remera de Flavio Perchman sobre el título de campeón de la Liga AUF Uruguaya que Nacional le ganó a Peñarol; mirá las fotos

Nacional vs Miramar Misiones Torneo Clausura 2025 Foto Dante Fernández FocoUy Sebastián Coates Sebastián Da Silva Sebastián Coates y Sebastián Da Silva FOTO: DANTE FERNÁNDEZ/FOCOUY

En ese puesto, los tricolores también cuentan con el juvenil Paolo Calione, quien ya sumó varios partidos en 2025.

Lateral derecho extranjero

Otro de los puestos en los que se busca un refuerzo es el del lateral derecho, donde apuntan a la contratación de un jugador extranjero.

En esa zona el plantel tiene a Emiliano Ancheta, quien fue el titular en el segundo semestre del año.

Además, está el colombiano Hayen Palacios, quien tiene contrato hasta mitad de año y comenzará la pretemporada el 3 de enero en la Ciudad Deportiva Los Céspedes.

Dos volantes

Nacional también busca dos volantes, uno central y otro mixto.

En el primer puesto el nombre que interesa es el de César Araújo, ex Orlando City de la MLS. Para que se concrete su llegada, se deberá esperar hasta fin de año y en caso de que no reciba una propuesta importante se sumará a los tricolores.

gdw9m5dwsaaendn-jpg..webp César Araújo, capitán @Uruguay

Con respecto al volante mixto, la mira está puesta en un futbolista extranjero que cumpla esa función.

En el plantel actual en esos puestos están Luciano Boggio, Christian Oliva, que suena para Arabia Saudita, Lucas Rodríguez y Agustín Dos Santos.

Extremo derecho extranjero

Y el otro puesto en el que Nacional busca un jugador es el de un extremo derecho, para el que se analiza la llegada de un futbolista extranjero ya que en el mercado local no dan con ese perfil.

Se da como un hecho que Lucas Villalba no seguirá en el club y pasará a Botafogo de Brasil.

20251016 Lucas Villalba Wanderers Nacional Torneo Clausura 2025 Foto Dante Fernández Focouy (2) Lucas Villalba Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Nombres propios

Flavio Perchman habló en declaraciones radiales este lunes, tras una semana sin aparecer en los medios, y analizó la situación de algunos jugadores:

Maxi Silvera:

“La idea es que se presente el 3 de enero cuando empiece la pretemporada”, dijo sobre el delantero que se despidió de Peñarol y que deberá decidir si acepta la propuesta de los tricolores.

20251019 Maximiliano Silvera Peñarol Wanderers Torneo Clausura 2025 Foto Dante Fernández Focouy (4) Maximiliano Silvera Foto: Dante Fernández / Focouy

Christian Ebere:

“Otra inversión por Ebere no vamos a hacer”, dijo Perchman sobre el nigeriano, con el que deben negociar con Plaza Colonia para buscar un nuevo préstamo.

Kike Olivera:

“Lamentablemente yo me equivoque porque lo di como un hecho”, dijo el vice tricolor, quien consideró que sus declaraciones hicieron reaccionar a equipos brasileños que realizaron mejores ofertas que los tricolores por el delantero.

Ignacio Suárez:

El golero seguirá en Nacional, descartando la posibilidad de una salida, como se manejó días atrás.

Maximiliano Gómez:

Seguirá en Nacional pese a que tiene ofertas del exterior.