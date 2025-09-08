"No comprendo por qué no se llena el Campeón del Siglo": el fuerte comentario del ex Peñarol Federico Magallanes en la previa del partido ante Plaza Colonia

Federico Magallanes cuestionó la falta de hinchas aurinegros en el Campeón del Siglo

El exjugador de Peñarol , Federico Magallanes , actual comentarista en trasmisiones del Campeonato Uruguayo para ESPN, cuestionó la falta de hinchas aurinegros en el Campeón del Siglo en el pasado partido ante Plaza Colonia el sábado en el escenario mirasol.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

En la previa del partido, cuando salieron los jugadores aurinegros acompañados de decenas de mascotas, Magallanes hizo su comentario.

“Hay más mascotas que gente en la tribuna”, dijo el Pelusa.

URUGUAYOS Doblete del ex Peñarol Facundo Batista en el "clásico paisa" que terminó con empate entre DIM y Atlético Nacional y en el que fue el MVP; mirá el video

PEÑAROL Evaristo González, dirigente de Peñarol, criticó a Tenfield: "Llevamos 30 años del monopolio de la televisión que le ha hecho un daño tremendo al fútbol"

Peñarol vs Plaza Torneo Clausura alambrados sin banderas 3 Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Además, agregó: “Son cosas que a mí, tampoco no comprendo, por qué no se llena el Campeón del Siglo”.

“¿Dónde están los 40.000 hinchas?”, preguntó Magallanes, en referencia a la capacidad que tiene el estadio carbonero.

Magallanes, de 49 años, se formó en Peñarol y comenzó su carrera en el club en el que fue parte del segundo quinquenio mirasol al ganar tres campeonatos uruguayos en 1994, 1995 y 1996.