El Observador / Fútbol / FÚTBOL URUGUAYO

"No comprendo por qué no se llena el Campeón del Siglo": el fuerte comentario del ex Peñarol Federico Magallanes en la previa del partido ante Plaza Colonia

El exjugador de Peñarol, Federico Magallanes cuestionó la falta de hinchas aurinegros en el Campeón del Siglo

8 de septiembre 2025 - 9:05hs

Federico Magallanes cuestionó la falta de hinchas aurinegros en el Campeón del Siglo

El exjugador de Peñarol, Federico Magallanes, actual comentarista en trasmisiones del Campeonato Uruguayo para ESPN, cuestionó la falta de hinchas aurinegros en el Campeón del Siglo en el pasado partido ante Plaza Colonia el sábado en el escenario mirasol.

Federico Magallanes en Fuego Sagrado
Federico Magallanes en Fuego Sagrado

Federico Magallanes en Fuego Sagrado

En la previa del partido, cuando salieron los jugadores aurinegros acompañados de decenas de mascotas, Magallanes hizo su comentario.

“Hay más mascotas que gente en la tribuna”, dijo el Pelusa.

Evaristo González 
PEÑAROL

Evaristo González, dirigente de Peñarol, criticó a Tenfield: "Llevamos 30 años del monopolio de la televisión que le ha hecho un daño tremendo al fútbol"

Festejo de Facundo Batista para Atlético Nacional
URUGUAYOS

Doblete del ex Peñarol Facundo Batista en el "clásico paisa" que terminó con empate entre DIM y Atlético Nacional y en el que fue el MVP; mirá el video

Peñarol vs Plaza Torneo Clausura alambrados sin banderas 3

Además, agregó: “Son cosas que a mí, tampoco no comprendo, por qué no se llena el Campeón del Siglo”.

“¿Dónde están los 40.000 hinchas?”, preguntó Magallanes, en referencia a la capacidad que tiene el estadio carbonero.

Magallanes, de 49 años, se formó en Peñarol y comenzó su carrera en el club en el que fue parte del segundo quinquenio mirasol al ganar tres campeonatos uruguayos en 1994, 1995 y 1996.

20241025 Uno de los primeros clásicos de Luis Romero en Peñarol: este es el del Torneo Clausura de 1995 que ganaron los aurinegros 1-0; arriba, Claudio Flores, Luis Romero, José Enrique De los Santos, Nicolás Rotundo y Washington Tais; abajo, Diego Dorta,
Uno de los primeros clásicos de Luis Romero en Peñarol: este es el del Torneo Clausura de 1995 que ganaron los aurinegros 1-0; arriba, Claudio Flores, Luis Romero, José Enrique De los Santos, Nicolás Rotundo y Washington Tais; abajo, Diego Dorta, Danilo Baltierra, Antonio Pacheco, Federico Magallanes, Pablo Bengoechea y Óscar Aguirregaray

Uno de los primeros clásicos de Luis Romero en Peñarol: este es el del Torneo Clausura de 1995 que ganaron los aurinegros 1-0; arriba, Claudio Flores, Luis Romero, José Enrique De los Santos, Nicolás Rotundo y Washington Tais; abajo, Diego Dorta, Danilo Baltierra, Antonio Pacheco, Federico Magallanes, Pablo Bengoechea y Óscar Aguirregaray

Campeón del Siglo Peñarol Federico Magallanes Campeonato Uruguayo

