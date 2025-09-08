"Peñarol es nuestra casa también": la respuesta de Mina Bonino a un hincha aurinegro que la cuestionó y por qué pudo haberse "quedado en casa comiendo bizcochos"

Mina Bonino y Federcio Valverde en el Campeón del Siglo

Mina Bonino, la pareja del volante uruguayo Federico Valverde , acompañó al futbolista el pasado sábado para ver a Peñarol en el Campeón del Siglo, el exclub del mediocampista y del que es hincha la hoy figura de Real Madrid.

La periodista argentina estuvo junto a su pareja y sus hijos en uno de los palcos del estadio mirasol , aprovechando la tarde libre que tuvo Valverde en medio de la convocatoria a la selección por las Eliminatorias.

Tras el partido, Bonino respondió a un hincha que la cuestionó en las redes sociales.

Federico Valverde en el Campeón del Siglo

“El gato barato de Valverde siempre con cara de orto cuando ve al novio con algo de Peñarol un dolor en el alma maneja esta tipa”, escribió el usuario @eeve1891 en la red social X.

A lo que Bonino le respondió: “Jaja cuantos comentarios llenos de resentimiento. Peñarol es nuestra casa también y yo amo acompañarlo a él”.

Federico Valverde en Peñarol vs Plaza Torneo Clausura en el Campeón del Siglo 1 Federico Valverde con su hijo Bautista en el Campeón del Siglo Foto: Dante Fernández / FocoUy

“Podría haberme quedado en casa comiendo bizcochos, hacía mucho frío pero decidimos ir en familia porque así lo sentimos y lo que a él lo haga feliz, yo voy a estar a su lado”, agregó la periodista argentina.