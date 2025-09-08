Dólar
Compra 38,75 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

"Peñarol es nuestra casa también": la respuesta de Mina Bonino a un hincha aurinegro que la cuestionó y por qué pudo haberse "quedado en casa comiendo bizcochos"

"Lo que a él lo haga feliz, yo voy a estar a su lado", señaló Mina Bonino, quien le respondió a un hincha de Peñarol

8 de septiembre 2025 - 9:31hs
Mina Bonino y Federcio Valverde en el Campeón del Siglo

Mina Bonino y Federcio Valverde en el Campeón del Siglo

Mina Bonino, la pareja del volante uruguayo Federico Valverde, acompañó al futbolista el pasado sábado para ver a Peñarol en el Campeón del Siglo, el exclub del mediocampista y del que es hincha la hoy figura de Real Madrid.

Tras el partido, Bonino respondió a un hincha que la cuestionó en las redes sociales.

Federico Valverde en el Campeón del Siglo
Federico Magallanes en Fuego Sagrado
FÚTBOL URUGUAYO

"No comprendo por qué no se llena el Campeón del Siglo": el fuerte comentario del ex Peñarol Federico Magallanes en la previa del partido ante Plaza Colonia

Festejo de Facundo Batista para Atlético Nacional
URUGUAYOS

Doblete del ex Peñarol Facundo Batista en el "clásico paisa" que terminó con empate entre DIM y Atlético Nacional y en el que fue el MVP; mirá el video

“El gato barato de Valverde siempre con cara de orto cuando ve al novio con algo de Peñarol un dolor en el alma maneja esta tipa”, escribió el usuario @eeve1891 en la red social X.

mina

A lo que Bonino le respondió: “Jaja cuantos comentarios llenos de resentimiento. Peñarol es nuestra casa también y yo amo acompañarlo a él”.

Federico Valverde en Peñarol vs Plaza Torneo Clausura en el Campeón del Siglo 1
Federico Valverde con su hijo Bautista en el Campeón del Siglo

Federico Valverde con su hijo Bautista en el Campeón del Siglo

“Podría haberme quedado en casa comiendo bizcochos, hacía mucho frío pero decidimos ir en familia porque así lo sentimos y lo que a él lo haga feliz, yo voy a estar a su lado”, agregó la periodista argentina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OficialCAP/status/1964821961298907379&partner=&hide_thread=false
Temas:

Peñarol Mina Bonino Federico Valverde RealMadrid

Seguí leyendo

Las más leídas

Nahitan Nández ordeñó vacas con sus amigos y su familia
SELECCIÓN

Aprovechando el día libre con la selección uruguaya, Nahitan Nández se fue para el interior y ordeñó vacas

Los cuatro jugadores de la selección uruguaya que desafectó Marcelo Bielsa previo a jugar con Chile por las Eliminatorias
SELECCIÓN

Los cuatro jugadores de la selección uruguaya que desafectó Marcelo Bielsa previo a jugar con Chile por las Eliminatorias

Maximiliano Gómez, Nicolás López y Diego Romero
TORNEO CLAUSURA

Nacional 3-0 Racing por el Torneo Clausura: doblete del Diente López y nuevo gol de Maxi Gómez para un nuevo triunfo tricolor

Ronaldinho y Diego Lugano previo al partido de las estrellas de Brasil y Uruguay que se jugó en Rivera
AMISTOSO

Diego Lugano y Ronaldinho Gaúcho jugaron un partido de estrellas de Uruguay y Brasil y empataron 2-2 a estadio lleno en Rivera; mirá el golazo del brasileño de tiro libre

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos