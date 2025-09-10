Los convocados de Diego Aguirre en Peñarol para jugar ante Liverpool por Copa AUF Uruguay: está Leonardo Fernández

El entrenador de Peñarol Diego Aguirre convocó a Leonardo Fernández para el partido que su equipo jugará esta noche con Liverpool por octavos de final de la Copa AUF Uruguay. A pesar de que el DT hará varios cambios, la gran figura del plantel pidió para estar a la orden y, si el técnico así lo decide, jugar.

El partido se jugará a la hora 20.30 en el Estadio Centenario y el ganador se medirá en cuartos de final con el vencedor de Cerro Largo vs Tacuarembó que juegan el jueves en el Ubilla.

Aguirre hará varios cambios porque el equipo viene de jugar el sábado con Plaza Colonia, por la sexta fecha del Torneo Clausura, y porque el sábado volverá a enfrentar a Liverpool, por la séptima etapa de ese certamen.

PEÑAROL ¿Espionaje en Peñarol? Colocaron cámaras ocultas en el Campeón del Siglo y vuelve a arder la interna aurinegra

PEÑAROL El logro histórico que alcanzó Peñarol en formativas de fútbol femenino en el torneo Fiesta Conmebol Evolución

Aguirre también convocó al golero Kevin Morgan, al lateral juvenil Kevin Rodríguez, a los zagueros Nahuel Herrera y Javier Méndez, al volante Julio Daguer, a los extremos Héctor Villalba, Leandro Umpiérrez y Diego García, a Leo Fernández y a otra gran figura del equipo que es habitualmente titular, Maximiliano Silvera.

Se quedaron afuera de los convocados varios jugadores que son titulares habituales: Brayan Cortés, Pedro Milans, Maximiliano Olivera, Jesús Trindade e Ignacio Sosa.

También quedó afuera con respecto al partido del sábado ante Plaza, Javier Cabrera, quien sufrió rotura de ligamentos de la rodilla y que se perderá lo que resta de la temporada.

Con respecto al primer partido de Copa AUF Uruguay no se metieron esta vez en la lista tres juveniles que Aguirre tuvo en el banco ante Río Negro de San José: Brian Barboza, Mateo Ureta y Estevan Pereira.

Peñarol y Liverpool jugaron una sola vez por Copa AUF Uruguay. Fue por la edición de 2022 pero el partido, de cuartos de final, se jugó en febrero de 2023 en el Campeón del Siglo. Ganó Peñarol 3-1 con hat-trick de Leo Fernández.