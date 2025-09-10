Este jueves 11 de setiembre es feriado no laborable para algunos uruguayos: aquí el motivo

Foto: Inés Guimaraens

Este jueves 11 de setiembre se celebrará el "Día del trabajador de la salud", decretado en 1987. Se trata de un feriado no laborable y pago para los funcionarios de diversas áreas de la salud asistencial y resulta oportuno recordar la explicación de Jorge Bermúdez, secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), en 2024 a El Observador.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social recordó que se trata de un feriado no laborable y pago para los trabajadores que pertenecen al grupo 15 del sector salud, el cual abarca a los subgrupos de salud general, servicios de acompañantes y ambulancias que realizan traslados de pacientes sin asistencia.

Este feriado fue establecido inicialmente por el Decreto Nº258/987 para el grupo 15, subgrupo salud general. Posteriormente, el subgrupo de servicio de acompañantes obtuvo este derecho en la Quinta Ronda de negociación de salarios de 2012, y en 2005, un decreto incluyó a las ambulancias que trasladan pacientes sin asistencia, regulado por el Decreto Nº586/005.

El año pasado Jorge Bermúdez, secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), explicó a El Observador que esta fecha se consiguió gracias a la "huelga general" del sindicato de 1987. "La fecha homenajea al presidente chileno Salvador Allende y a su pueblo frente al golpe de Estado de Augusto Pinochet, ocurrido el 11 de setiembre de 1973", agregó Bermúdez, resaltando el carácter simbólico y político de la jornada.

Los trabajadores que disfrutan de este feriado pertenecen al "Grupo 15", que incluye a los funcionarios de salud general, los servicios de acompañantes y las ambulancias que realizan traslados de pacientes sin asistencia. Por su parte, las áreas asistenciales continuarán trabajando en "régimen de guardia", tal como ocurre los domingos y demás feriados.