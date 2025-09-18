Dólar
RACISMO

La razón por la que Progreso no fue sancionado por un hecho de racismo contra el golero Juan Moreno: el caso fue archivado

Se archivó la denuncia contra Progreso por insultos racistas contra el golero de Miramar Misiones Juan Moreno: el hincha no fue identificado ante la Comisión Disciplinaria y por eso no pasó a lista de inhabilitados

18 de septiembre 2025 - 13:39hs
Progreso

Progreso

Foto: Inés Guimaraens

Progreso zafó de una sanción por el hecho de racismo que se dio el domingo 7 de setiembre cuando una persona ubicada en la tribuna del Parque Paladino, donde estaba apostada la hinchada de los Gauchos del Pantanoso, profirió insultos denigrantes contra el golero colombiano de Miramar Misiones, Juan Moreno.

Progreso reaccionó con un enérgico comunicado en el que dijo: "Queremos dejar en claro que dicha persona ya fue identificada y el club tomará de inmediato las medidas correspondientes para que este tipo de conductas no vuelvan a repetirse en nuestras instalaciones".

El club de La Teja repudió el hecho y pidió disculpas al jugador, a sus familiares y a Miramar Misiones.

El lunes por la noche, la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) decidió archivar el caso dejando a Progreso sin sanción alguna por el episodio.

"Se archivó porque el Código exige que el hecho sea de naturaleza colectiva, pero el hecho fue individual y por eso no corresponde sanción a Progreso", explicaron a Referí desde la Comisión.

"La idea era pasar a esa persona a la lista de inhabilitados para ingresar a los espectáculos deportivos, pero Progreso no lo identificó", agregaron desde la Comisión.

Desde Progreso se explicó que la persona responsable del hecho racista no es socio ni hincha de Progreso, que sí es de La Teja y que concurrió al partido junto a unos amigos insultando al jugador y exponiendo al club a ser sancionado cuando no hay vínculo institucional alguno entre las partes.

Progreso racismo Juan Moreno Miramar Misiones

