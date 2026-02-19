Un hombre denunció que therians lo intentaron rapiñar en Nuevo París: "Dame todo lo que tenés o la quedás"

Un hombre denunció que fue víctima de un intento de rapiña por parte de un grupo de " therians " en las inmediaciones de Santa Lucía y Aldao, en el barrio Nuevo París , cuando descendía de un ómnibus de la línea 427.

El episodio ocurrió pasada la medianoche. Según relató a Telenoche (Canal 4), tras bajar del ómnibus y caminar unos metros, dos personas aparecieron desde detrás de un árbol “vestidos de los therians” , con máscaras de perro y desplazándose en cuatro patas.

“Y cuando bajo del 427 aparecen dos vestidos de los therians , digamos que es lo que está de moda ahora. En el momento que aparecen, yo pensé hasta en el momento que eran realmente perros que venían ”, contó el hombre.

El denunciante explicó que en un primer momento notó que se trataba de jóvenes disfrazados , pero la situación cambió cuando quedó solo en la calle.

“Dame todo lo que tenés o acá la quedás, así fue lo que me dijeron”, afirmó.

Según agregó, los desconocidos mantuvieron inicialmente una actitud que interpretó como de juego, pero luego lo amenazaron con un arma blanca para que entregara sus pertenencias.

De acuerdo con su relato, logró escapar cuando arribó otro ómnibus a la parada. “Ahí atiné a correr y no miré más para atrás, lo único que pensé fue llegar a mi casa”, señaló.

El hombre indicó que no realizó la denuncia policial, aunque aseguró que alertó a vecinos de la zona sobre lo ocurrido.

“No hice la denuncia porque lo primero que atiné fue llegar a mi casa, pero sí alerté a muchos de los vecinos del barrio por el tema de la seguridad”, expresó.