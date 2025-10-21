Incendio fatal en galpón de establecimiento de caballos en Tacuarembó: murió un hombre "de avanzada edad", según Bomberos

Un incendio fatal se registró este lunes en un galpón de un haras de caballos sobre la intersección de la Ruta 6 y Ruta 26. en la localidad Caraguata, departamento de Tacuarembó, donde murió un hombre "de avanzada edad", confirmó El Observador con fuentes de la Dirección Nacional de Bomberos .

El siniestro afectó parte de la estructura, que mide aproximadamente 15 metros cuadrados , construida con mampostería de ladrillos y techado liviano de zinc.

Al momento de la llegada del destacamento actuante, los funcionarios de la Intendencia de Tacuarembó, a través de un camión cisterna, ya estaban trabajando en la extinción del fuego. También concurrió al lugar el Destacamento de Bomberos de Tacuarembó, que colaboró en el control de la situación.

El incendio afectó diferentes sectores dentro del haras. El primer lugar perjudicado fue una pieza destinada a garaje, donde se halló el cuerpo sin vida de un hombre "de edad avanzada" . La víctima, cuyo fallecimiento fue constatado en el lugar, fue identificada por la Policía Científica. El fuego también destruyó por completo una camioneta que se encontraba en el interior de dicho galpón.

El segundo sector afectado fue una habitación destinada a la herrería de equinos. En el exterior de la estructura, lindante con las habitaciones mencionadas, también se vio afectado un tractor.

Gracias al trabajo coordinado de los funcionarios de la Intendencia y los bomberos, se logró controlar rápidamente el incendio. Posteriormente, se procedió a la extinción total de los focos de fuego y a la remoción de los escombros.

El fiscal a cargo del caso, Cristian Bueno, asumió el caso y la Policía Científica continúa con las investigaciones pertinentes.