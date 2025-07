¿Brian Rodríguez se marcha del América? El Chino Lasalvia dijo que el delantero tiene chances de llegar al mercado más fuerte de Sudamérica, Brasil

De acuerdo con el testimonio del agente de Brian, equipos de Brasil están interesados en contratar al uruguayo, que formó parte de la última convocatoria de Marcelo Bielsa y que es una fija en la lista, más allá de que no es titular en la consideración del DT.

"Tenemos otra oferta. Hoy tuve una charla muy importante con gente de Brasil , un equipo de Brasil del que no voy a hacer alusión porque todavía no tengo oferta formal" , expresó Lasalvia en el podcast Jorge Ramos y su Banda , por lo que habrían novedades en el corto plazo.

No obstante, el Chino Lasalvia aclaró que América tiene altas pretensiones y no dejaría ir al extremo uruguayo por menos de US$ 8 milloness. Eso complica las opciones del Rayo, pues en un año culmina su contrato con el conjunto mexicano.

El jugador está a gusto en América

El brasileño André Jardine, entrenador del América, reconoció el pasado miércoles en una conferencia de prensa que su futuro no está asegurado y que es una incógnita, pero que se lo nota cómodo en el equipo.

"A Brian lo siento feliz en América, aunque seguro hay acercamientos de otros equipos; por su edad (25 años), por ser jugador de selección y por el momento que vive, por lo que no es imposible que una oferta le guste. Si me preguntan, creo que él tiene interés de seguir con nosotros, pero no puedo asegurarlo", afirmó el técnico.