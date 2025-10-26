PIT-CNT convoca a un paro general parcial este miércoles con movilización desde la Udelar hasta el Parlamento

La central sindical PIT-CNT realizará un paro general parcial a nivel nacional el próximo miércoles 29 de octubre , entre las 9:00 y las 13:00 horas . La medida estará acompañada por una movilización que partirá desde la explanada de la Universidad de la República (Udelar) hacia el Palacio Legislativo , donde se leerá una proclama.

"Estamos en el medio de la discusión presupuestal (...), entendemos que este presupuesto es diferente al del gobierno anterior, pero también es insuficiente", señaló José Lorenzo López , secretario general del PIT-CNT, en declaraciones a Telemundo (Canal 12).

La central sindical sostiene que el presupuesto en discusión debe tener "un enfoque social más profundo" , orientado a atender los sectores más vulnerables.

La aplicación de un impuesto al 1% más rico de la población .

“Estamos trabajando para profundizar aspectos que nos permitan en la educación, en la salud, vivienda, pero fundamentalmente en temas vinculados a la pobreza infantil e indigencia, tener alternativas que permitan modificar esta realidad”, agregó López.

La concentración está prevista para las 9:30 horas en la explanada de la Udelar, y desde allí partirá una movilización por Fernández Crespo rumbo al Parlamento, donde se leerá la proclama sindical con los principales puntos de la plataforma reivindicativa.

Desde el PIT-CNT se informó que distintas filiales y sindicatos del país se sumarán al paro parcial, con concentraciones en varios departamentos.

El secretario de Organización del PIT-CNT, Enrique Méndez, denunció ante el portal de la central que persiste "una generalizada actitud patronal reticente a avanzar en los Consejos de Salarios" y criticó que "cualquier tipo de excusa ridícula sirve para intentar no avanzar en el marco de la negociación colectiva”.

También señaló la situación crítica de los trabajadores rurales y de la industria láctea. “Las trabajadoras y trabajadores rurales viven una realidad laboral muy compleja: perciben bajos salarios en extensas jornadas de trabajo, tienen dificultades para cobrar horas extras, pagan parte de sus herramientas de trabajo y no han logrado obtener ningún beneficio en 20 años de Consejos de Salarios”, afirmó.

En cuanto a las negociaciones actuales, advirtió que las patronales buscan “flexibilizar la ley de 8 horas para no pagar las horas extras e inflar los bajos salarios incluyendo las partidas por alimentación y vivienda”.

El paro también busca visibilizar a “todos aquellos que padecen situaciones derivadas de conflictos laborales por reestructuras y decisiones empresariales que (...) imponen definiciones unilaterales en contra de los intereses de las grandes mayorías nacionales”.

En un tono crítico hacia el contexto global, Méndez expresó: “Nos quieren solos, aislados, inmersos en las plataformas de manera obsesiva y sin pensar en el otro”, y subrayó que en ese escenario “es importante realizar una marcha”.

Finalmente, el dirigente sindical recordó que “cuando se habla de reestructuras, cierres de centros de trabajo, despidos antisindicales o de Consejos de Salarios que no avanzan, también se habla de quienes tienen el poder y no quieren ceder nada en la distribución del ingreso y la riqueza”, y concluyó: “Estamos hablando, además, de los 550.000 trabajadores que ganan menos de 25.000 pesos mensuales (...) mientras quienes generan la riqueza en el país concentran sus esfuerzos en sostener sus privilegios”.

El paro se convoca en el marco del tratamiento parlamentario del presupuesto nacional, instancia que, según el movimiento sindical, representa una oportunidad clave para impulsar cambios estructurales en áreas como salud, educación, empleo y políticas sociales.

La central viene reclamando desde mediados de año una reforma fiscal más progresiva, con mayor carga tributaria sobre los sectores de mayores ingresos, en línea con sus planteos históricos.