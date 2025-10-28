Metsul advierte por "gran masa de aire frío" que afecta a Uruguay y explica qué influencia tiene La Niña

Una importante masa de aire frío avanzará por el interior del continente entre hoy y mañana, generando un notable descenso de las temperaturas que impactará a Uruguay, Paraguay, Bolivia y el sur de Perú. Este frente frío también ha provocado intensas nevadas en las zonas de Mendoza, Argentina, y se espera que continúe su trayecto hacia Brasil, donde afectará principalmente las regiones Sur, Centro-Oeste y Sudeste, según las proyecciones de Metsul.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Impacto en Argentina y Brasil El fenómeno tendrá su mayor impacto en el centro de Argentina, donde se registrarán temperaturas extremadamente bajas para esta época del año, además de heladas y precipitaciones invernales. En las últimas horas, la provincia de Mendoza experimentó nevadas, sobre todo en la zona de Vallecitos, lo que causó dificultades en el tránsito. La nieve también sorprendió a los habitantes de la ciudad de Tunuyán, lo que generó una situación inusual para un mes de octubre.

En Brasil, el aire frío provocará un descenso de las temperaturas, pero no de manera tan extrema como en Argentina. A pesar de que el frío será menos intenso, la inestabilidad generada por un centro de baja presión y un frente frío semiestacionario provocará nubosidad y un clima húmedo. Se esperan temperaturas frescas para la mañana del jueves, con mínimas de un solo dígito en varias localidades cercanas a la frontera con Uruguay, así como en los municipios del estado de Rio Grande do Sul y la Serra de Santa Catarina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Tiempo_AMBA/status/1982861393109139664?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1982861393109139664%7Ctwgr%5E013bd502ef4d84fa9c66cbdab179bfaf5f83cb28%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fmetsul.com%2Fgrande-massa-de-ar-frio-avanca-pelo-interior-da-america-do-sul-com-neve-e-gelo%2F&partner=&hide_thread=false

Chaparrón de graupel hace un rato en Bahia Blanca, donde tienen 8 grados con 5 de sensación termica. pic.twitter.com/VwyyvZIIxW — Tiempo AMBA (@Tiempo_AMBA) October 27, 2025 El impacto en Uruguay: descenso térmico y nubosidad En Uruguay, los efectos de esta masa de aire frío también se sentirán durante el transcurso del miércoles y jueves, con temperaturas mínimas que podrían rondar los 8°C y 9°C en algunas regiones del interior. Se espera un día nublado, con lluvias escasas en gran parte del territorio y la probabilidad de algunas precipitaciones invernales en áreas cercanas a la frontera con Argentina. El clima será más frío de lo habitual para esta época del año, con temperaturas que se mantendrán por debajo del promedio de finales de octubre.

El fenómeno se relaciona con el actual episodio de La Niña, que tiende a favorecer la llegada de frentes fríos hacia el Cono Sur, al posicionarse el chorro polar de manera que facilita el avance de masas de aire antártico. Este fenómeno genera temperaturas inusualmente bajas incluso en plena primavera, prolongando el frío más de lo habitual y ocasionando eventos climáticos extremos como heladas y nevadas. Este miércoles, las temperaturas en las regiones del Sur y Centro del país de Uruguay podrían rondar entre los 9°C y 12°C durante la mañana. A medida que avance la jornada, las temperaturas continuarán descendiendo, y se espera que las lluvias sean escasas, pero la nubosidad se mantendrá durante todo el día. Para el jueves, se prevé una nueva disminución de la temperatura, con mínimas que podrían tocar los 8°C en algunas localidades del interior, y una probabilidad de lluvias aún menor. Aunque no se esperan temperaturas extremas como las que se han registrado en Argentina, la sensación térmica será fría, especialmente durante la mañana y noche.