La Policía investiga amenazas contra el abogado Jorge Barrera: le llegó una carta a su casa de Punta del Este

Foto: Inés Guimaraens

Autoridades policiales y fiscales del departamento de Maldonado investigan la carta con amenazas que recibió el abogado Jorge Barrera en su casa de Punta del Este hace un par de semanas, según informó el semanario Búsqueda y confirmó El Observador con fuentes de la investigación.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

De acuerdo con dichas fuentes, el caso lo está investigando la dirección de Inteligencia de Investigaciones de la Policía Nacional junto con el fiscal de Maldonado Sebastián Robles y creen que fue hecha por personas que viven en Maldonado.

La carta con las amenazas fue entregada en la casa de Barrera en Punta del Este - Portezuelo un sábado, que es cuando él está ahí, por lo que los investigadores sostienen que los desconocidos hicieron trabajos de inteligencia previa, dijeron los investigadores. Además, mencionan referencias a su vida personal.

Consultado sobre las amenazas, Barrera dijo que no quiere hacer declaraciones para no perjudicar la investigación pero aseguró que tiene "plena confianza en la Policía, Fiscalía y Justicia" para que aclaren el hecho.