MALDONADO

La Policía investiga amenazas contra el abogado Jorge Barrera: le llegó una carta a su casa de Punta del Este

La carta con las amenazas fue entregada en la casa de Barrera en Punta del Este el sábado, cuando el abogado se encuentra allí

23 de octubre 2025 - 13:39hs
20250217 Jorge Barrera. Primera audiencia de Conexión Ganadera.
Foto: Inés Guimaraens

Autoridades policiales y fiscales del departamento de Maldonado investigan la carta con amenazas que recibió el abogado Jorge Barrera en su casa de Punta del Este hace un par de semanas, según informó el semanario Búsqueda y confirmó El Observador con fuentes de la investigación.

De acuerdo con dichas fuentes, el caso lo está investigando la dirección de Inteligencia de Investigaciones de la Policía Nacional junto con el fiscal de Maldonado Sebastián Robles y creen que fue hecha por personas que viven en Maldonado.

La carta con las amenazas fue entregada en la casa de Barrera en Punta del Este - Portezuelo un sábado, que es cuando él está ahí, por lo que los investigadores sostienen que los desconocidos hicieron trabajos de inteligencia previa, dijeron los investigadores. Además, mencionan referencias a su vida personal.

Consultado sobre las amenazas, Barrera dijo que no quiere hacer declaraciones para no perjudicar la investigación pero aseguró que tiene "plena confianza en la Policía, Fiscalía y Justicia" para que aclaren el hecho.

