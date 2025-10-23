Dólar
/ Nacional / FIN DE SEMANA

Inumet emitió un aviso por tormentas fuertes y precipitaciones abundantes desde este viernes: las zonas afectadas

En zonas de tormenta "también podrán registrarse rachas de viento fuerte e intensa actividad eléctrica", advierte Inumet

23 de octubre 2025 - 14:06hs
Inumet pronosticó tormentas fuertes este fin de semana

Inés Guimaraens

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó tormentas fuertes y precipitaciones puntualmente abundantes entre la madrugada y la mañana del viernes 24 de octubre.

El fenómeno se debe "al ingreso de un sistema frontal de lento desplazamiento", informaron desde el organismo.

"Las zonas más afectadas serán el litoral oeste y el sur del Río Negro", agregaron desde el organismo. "Desde la noche del viernes y hasta la mañana del sábado 25, se prevé que para las mismas zonas los fenómenos meteorológicos incrementen su intensidad", según los especialistas.

Durante la mañana del sábado "el sistema frontal se irá desplazando gradualmente hacia la zona noreste, comenzando a mejorar las condiciones por el suroeste".

Mientras que en zonas de tormenta "también podrán registrarse rachas de viento fuerte e intensa actividad eléctrica".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Inumet_/status/1981391791179059661&partner=&hide_thread=false

Por otra parte, el servicio de meteorología brasileño Metsul, pronosticó que a finales de este mes Uruguay se verá afectado por una importante masa de aire frío que provocará una notable baja en las temperaturas, con valores que se alejarán notoriamente de lo habitual para la época del año.

El avance de este frente frío será precedido por lluvias que afectarán la región sur de Brasil y a Uruguay durante el fin de semana, principalmente el sábado. Sin embargo, la masa de aire frío más intensa comenzará a ingresar el lunes, impulsada por un ciclón extratropical que se formará en el Atlántico, al este de Argentina.

