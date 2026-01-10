Dólar
SELECCIÓN URUGUAYA

A 45 años del título de la Copa de Oro que organizó la FIFA, que ganó Uruguay y que nunca fue reconocido por la propia organizadora; mirá los goles de la final

Es un día para festejar a lo grande con los recuerdos de la celeste y su enorme palmarés

10 de enero 2026 - 13:23hs

La selección uruguaya consiguió el 10 de enero de 1981 un muy importante título para su palmarés jugando en el Estadio Centenario y venciendo en la final a Brasil 2-1 en lo que fue la Copa de Oro, también llamada Mundialito, organizada por la FIFA, la cual nunca reconoció dicho logro de manera oficial. Este sábado se cumplen 45 años de aquella gesta.

La Copa de Oro reunió a todos los campeones del mundo que había hasta aquel momento -Uruguay, Argentina, Brasil, Alemania Occidental e Italia-, menos a Inglaterra que optó por no concurrir al torneo, aduciendo problemas de calendario en sus competencias internas. Su lugar lo ocupó Holanda, que venía de ser dos veces seguidas vicecampeona del mundo.

Uruguay campeón del Mundialito en 1981: arriba, Rodolfo Rodríguez, Walter Olivera, Ariel Krasouski, Daniel Martínez, Víctor Diogo y Hugo De León; abajo, Venancio Ramos, Eduardo De la Peña, Waldemar Victorino, Ruben Paz y Julio César Morales

Uruguay jugó en su serie ante los holandeses e italianos y a los dos los venció para acceder a la final.

En la otra llave, Argentina y Brasil le ganaron a Alemania Occidental y entre ellos empataron, por lo que los brasileños accedieron al encuentro decisivo porque golearon 4-1 a los germanos en su último compromiso del grupo, y consiguieron mayor diferencia de goles.

La final y el título para Uruguay

El 10 de enero de 1981, ante un Estadio Centenario repleto, Uruguay se jugaba su prestigio ante un poderoso equipo de Brasil.

Los celestes, dirigidos por Roque Gastón Máspoli, formaron con Rodolfo Rodríguez; Víctor Diogo, Walter Olivera, Hugo De León, Daniel Martínez; Ariel Krasouski, Eduardo De la Peña, Ruben Paz; Venancio Ramos, Waldemar Victorino y Julio César Morales.

Por su parte, Brasil lo hizo con Joao Leite; Edevaldo, Oscar, Luizinho, Júnior; Toninho Cerezo, Batista, Sócrates; Paulo Isidoro, Tita y Zé Sergio, dirigidos por Telé Santana.

A los 35 minutos ingresó Jorge "Chifle" Barrios en lugar de De la Peña lesionado y la primera mitad terminó 0-0.

Al inicio del complemento, el propio Barrios convirtió su primer gol en la historia con la celeste para el 1-0, pero luego, tras un penal de Olivera a Sócrates, este convirtió el empate.

Waldemar Victorino gritando el gol a Brasil que le dio el título a Uruguay en el Mundialito

Waldemar Victorino gritando el gol a Brasil que le dio el título a Uruguay en el Mundialito

Sobre los 80 minutos llegó el segundo uruguayo a cargo de Waldemar Victorino -el goleador del torneo con tres goles- luego de un notable centro de Venancio Ramos en un tiro libre.

Así Uruguay consiguió un título que fue muy festejado por todo el país y que tuvo enorme repercusión en el mundo, porque además de ser todos campeones mundiales salvo Holanda, era organizado por FIFA.

Este fue el plantel de 18 futbolistas que conformaron a los campeones de la selección uruguaya: Rodolfo Rodríguez (Nacional), Walter Olivera (Peñarol), Hugo De León (Nacional, ya transferido a Gremio de Brasil), Víctor Diogo (Peñarol), Ariel Krasouski (Wanderers, ya transferido a Boca Juniors), Daniel Martínez (Danubio), Venancio Ramos (Peñarol), Eduardo De la Peña (Nacional), Waldemar Victorino (Nacional), Ruben Paz (Peñarol), Julio César Morales (Nacional), Fernando Álvez (Peñarol), Nelson Marcenaro (Peñarol), José Hermes Moreira (Nacional), Jorge Barrios (Wanderers), Arsenio Luzardo (Nacional), Ernesto Vargas (Peñarol) y Jorge Siviero (Sud América).

