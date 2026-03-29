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En riesgo de descenso, la decisión de Tottenham de Rodrigo Bentancur con su entrenador tras siete partidos

El equipo de Rodrigo Bentancur lucha ahora por evitar su primer descenso desde 1977

29 de marzo de 2026 17:33 hs
Rodrigo Bentancur festeja un gol para Tottenham Hotspur ante Aston Villa por la Premier League

Rodrigo Bentancur festeja un gol para Tottenham Hotspur ante Aston Villa por la Premier League

FOTO: AFP

El Tottenham, actual 17º clasificado de la Premier League y en lucha directa por la permanencia, anunció este domingo la salida "por mutuo acuerdo" del entrenador croata Igor Tudor, tras solo siete partidos en el banquillo de los londinenses, donde juega el uruguayo Rodrigo Bentancur, quien se recupera de una lesión.

Con cinco derrotas en esos encuentros, el Tottenham quedó eliminado de la Liga de Campeones y en el campeonato tiene solo un punto de ventaja sobre la zona de descenso.

El técnico de 47 años no compareció ante los medios tras la derrota el pasado fin de semana 3-0 contra el Nottingham Forest, rival directo en la lucha por evitar el descenso, al descubrir tras el partido que su padre había fallecido.

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"Podemos confirmar que se ha acordado mutuamente la salida del entrenador Igor Tudor con efecto inmediato", informó el club en un comunicado.

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"También reconocemos el duelo que está sufriendo recientemente Igor y le enviamos nuestro apoyo a él y su familia en este complicado momento", añadió el equipo del norte de Londres, que informó que se informará sobre el nuevo entrenador "a su debido tiempo".

El próximo partido de los Spurs será dentro de dos semanas, con una visita al Sunderland.

Tudor fue nombrado en febrero tras el despido de Thomas Frank, pero el croata ha sido incapaz de frenar la mala dinámica del club, que lucha ahora por evitar su primer descenso desde 1977.

El Tottenham está eliminado de todas las copas y lleva sin ganar un partido de Premier League desde diciembre.

AFP

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