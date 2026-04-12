Los precios de soja y colza se afirman en el mercado de granos y, a la vez, el trigo se debilita

La volatilidad, consecuencia de la guerra que sucede en Medio Oriente , sigue caracterizando al mercado de granos , donde los precios de las oleaginosas -como soja y colza- están pendientes de las negociaciones de la geopolítica , con el trigo recorriendo un camino inverso.

Varios factores contribuyeron para que el precio del grano más producido en Uruguay cerrara con subas en la Bolsa de Chicago y recuperara los US$ 400 por tonelada de soja en el mercado local , en una semana en que el trigo bajó 4,3% y el maíz 3%.

La harina inclinó la balanza para la soja esta semana con una suba de 5,3% en Chicago que empujó al grano el viernes hasta una cotización de US$ 437,7 por tonelada en la posición julio 2026 de referencia para la cosecha que en las próximas semanas comenzará en Uruguay.

El mercado espera un rebote en el precio del ganado gordo con valores récord en la exportación de carnes

Contribuyó a la suba de la soja en Estados Unidos la fuerte baja del dólar en Brasil a su menor valor en dos años y al filo de los 5 reales por dólar, que les resta competitividad a las exportaciones brasileñas estimadas en 15,8 millones de toneladas para abril.

La suba respecto al viernes anterior fue de 1% tras una semana de volatilidad por la marcha del conflicto en Medio Oriente y pendiente ahora de las negociaciones del fin de semana en Pakistán en medio de una frágil tregua que presionó a la baja el precio del petróleo y del dólar.

El avance de la harina de soja fue impulsado por la estimación del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) que elevó la demanda interna de 38,5 a 39,2 millones de toneladas, que se suma a una intensa demanda de exportación que se estima en 17,5 millones de toneladas.

La tracción de la harina reemplazó al aceite que bajó un escalón desde los precios máximos para tres años de la semana pasada, como consecuencia de la liquidación de contratos por toma de ganancias de los inversores.

La soja en Uruguay vista desde EEUU

Esta semana el USDA estimó para Uruguay una producción de soja de 1,95 millones de toneladas, con una superficie de 1,25 millones de hectáreas y un rendimiento promedio esperado de 1.560 kilos por hectárea.

Los exportadores locales proyectan mover entre 1,7 y 1,9 millones de toneladas en la zafra que empezará a ser cosechada apenas lo permitan las lluvias. En el puerto de Nueva Palmira se espera un volumen de soja de 2 millones de toneladas, la mitad que el año pasado.

Para la zafra 2027 el USDA espera que la siembra crezca en 50 mil hectáreas hasta 1,3 millones y en función del promedio de los últimos cinco años proyecta una producción de 2,8 millones de toneladas.

En Argentina el USDA mantiene en 48 millones de toneladas su estimación de la cosecha actual con un rendimiento superior a 3.000 kilos por hectárea que se moderaría el año que viene y, sumando una superficie sembrada de casi un millón de hectárea respecto a la zafra actual alcanzaría una producción de 49 millones de toneladas en 2027.

Trigo ajusta 7,5% en 10 días

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El trigo volvió a bajar y en 10 días de abril cayó 7,5% hasta US$ 224,7 /ton en la cotización diciembre 2026 de referencia para la cebada en Uruguay, el precio más bajo en un mes.

Las estimaciones del USDA para el trigo no fueron positivas para el mercado, proyectando un incremento de stocks en Estados Unidos, al revés de lo que esperaban los operadores que apostaban por una disminución.

Tanto la producción global como las existencias mundiales fueron corregidas al alza, previo a una siembra que en Estados Unidos se reducirá a la menor área en más de 100 años y la intención de siembra también se ve recortada en los principales productores del hemisferio sur, como Argentina y Australia, e incluso Brasil y Uruguay por los altos precios de los fertilizantes que reducen la competitividad del cultivo.

Esta semana las referencias para el trigo en Uruguay se mantuvieron en US$ 190 por tonelada y entre US$ 225 y US$ 230 para la cebada cervecera.

Las malterías ya dieron a conocer sus planes comerciales para cebada y esperan un incremento de área respecto al año pasado.

La colza hace la diferencia

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En el mercado europeo la colza ajustó en euros, pero por el fortalecimiento de la moneda europea frente al dólar las cotizaciones en Uruguay se movieron hacia arriba y alcanzaron los US$ 512 por tonelada, la referencia más alta desde junio de 2025.

La colza y el resto de las oleaginosas son cultivos más atractivos que los cereales de cara a una zafra de invierno muy desafiante por el aumento de los costos de alrededor del 20% que coloca a los rendimientos de equilibro necesarios para ofrecer un margen económico más cerca de los récords que de los promedios: entre 4.700 y 4.900 kilos por hectárea para el trigo, 1.800 para la soja y entre 4.000 y 4.200 Kg/ha para la cebada, antes de renta.

Se va a sembrar toda la colza, camelina y carinata que las rotaciones y la disponibilidad de semilla lo permita. En las proyecciones del USDA se estima una producción de 530 mil toneladas que representan unos US$ 270 millones en exportaciones con las referencias actuales. Sigue sin definirse el plan de carinata 2026/27 que ayudará a tomar decisiones a los productores.

El caso del maíz en Argentina

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En Argentina la producción de maíz será muy superior a la esperada hace un mes según la actualización de la Bolsa de Comercio de Rosario que elevó la cosecha de 62 a 67 millones de toneladas.

En Brasil el arroz subió a US$ 12,55 por bolsa en respuesta al fortalecimiento del real y en Uruguay el avance de cosecha llegó al 61% del área en la última semana, con mayor agilidad que en 2025 y muy por encima del promedio de las últimas tres zafras según el relevamiento de la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA).