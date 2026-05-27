Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
13°C
niebla
Jueves:
Mín  11°
Máx  14°

Siguenos en:

/ Nacional / CANELONES

Macabro hallazgo en San Luis: encontraron el cuerpo de un hombre desmembrado y la Policía detuvo a una mujer

La búsqueda había comenzado luego de que la madre de la víctima denunciara la desaparición de su hijo

27 de mayo de 2026 7:36 hs
Policía, policías, ministerio del interior
Foto: Leonardo Carreño

La Policía de Canelones encontró el cuerpo sin vida y desmembrado de un hombre de 32 años que era buscado en San Luis y detuvo a una mujer mayor de edad en el marco de la investigación por el homicidio.

El hallazgo ocurrió este martes durante un operativo de rastrillaje en la zona norte de la localidad, en las inmediaciones de la calle El Salvador. El cuerpo fue localizado por perros de la Policía y, según información oficial, presentaba impactos de bala en las piernas y había sido desmembrado.

La búsqueda había comenzado luego de que la madre de la víctima denunciara la desaparición de su hijo. A partir de eso, la Jefatura de Policía de Canelones desplegó un operativo que incluyó rastrillajes a pie, apoyo de equipos caninos, colaboración de vecinos y un relevamiento aéreo con un helicóptero de la Policía Aérea sobre predios rurales y zonas cercanas.

Más noticias

Encontraron el cuerpo sin vida de una mujer cerca del Dique Mauá: Fiscalía investiga el caso

Yamandú Orsi encabezará un nuevo Consejo de Ministros con el proyecto de Rendición de Cuentas como centro

Tras el hallazgo, las autoridades preservaron la escena para el trabajo pericial. El caso es investigado por la Fiscalía y el Departamento de Homicidios de la Jefatura de Policía de Canelones, mientras que Policía Científica realizó el relevamiento en busca de indicios para esclarecer el crimen.

Las más leídas

La camioneta de Yamandú Orsi bajo la lupa: el presidente la compró con una rebaja de unos US$ 25 mil

Polémica por la camioneta de Orsi: qué dice la ley de ética pública que prohíbe "obsequios" o "ventajas"

"Creo que no fui yo": habló la anestesista a la que Lustemberg le rebajó la sanción por la muerte de una pediatra

Nacional 1-0 Coquimbo Unido: los albos ganaron en el Parque por la Libertadores y se llevaron el premio consuelo de ir al repechaje de la Copa Sudamericana

Temas

cuerpo San Luis policía

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos