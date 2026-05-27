Macabro hallazgo en San Luis: encontraron el cuerpo de un hombre desmembrado y la Policía detuvo a una mujer

La Policía de Canelones encontró el cuerpo sin vida y desmembrado de un hombre de 32 años que era buscado en San Luis y detuvo a una mujer mayor de edad en el marco de la investigación por el homicidio.
El hallazgo ocurrió este martes durante un operativo de rastrillaje en la zona norte de la localidad, en las inmediaciones de la calle El Salvador. El cuerpo fue localizado por perros de la Policía y, según información oficial, presentaba impactos de bala en las piernas y había sido desmembrado.
La búsqueda había comenzado luego de que la madre de la víctima denunciara la desaparición de su hijo. A partir de eso, la Jefatura de Policía de Canelones desplegó un operativo que incluyó rastrillajes a pie, apoyo de equipos caninos, colaboración de vecinos y un relevamiento aéreo con un helicóptero de la Policía Aérea sobre predios rurales y zonas cercanas.
Tras el hallazgo, las autoridades preservaron la escena para el trabajo pericial. El caso es investigado por la Fiscalía y el Departamento de Homicidios de la Jefatura de Policía de Canelones, mientras que Policía Científica realizó el relevamiento en busca de indicios para esclarecer el crimen.