Contralmirante Musso: Cardama tenía "alarmas" y no "parecía la mejor opción"

La comisión del Parlamento que investiga la frustrada compra de dos buques OPV para la Armada al astillero Cardama recibió este lunes al contralmirante retirado Gustavo Musso .

Su testimonio era uno de los más relevantes de las comparecencias fijadas, ya que fue jefe del Estado Mayor de la Armada y pasó a retiro luego que el comandante de la institución, Jorge Wilson , resolviera sugerirle al Poder Ejecutivo que Cardama era la mejor opción de las que estaban evaluando.

Musso había realizado un informe crítico , que fue dado a conocer por El Observador, tras dar su parecer en la Junta de Almirantes. “Cardama no tenía antecedentes de construcción naval en ningún buque similar a una OPV . Tampoco figuraba ningún antecedente de construcción naval de dimensiones o tonelaje similar. Y tampoco figuraba ningún otro contrato vinculado a buques de este tamaño o tecnología”, dijo este lunes ante los legisladores.

¿Puede haber arbitraje internacional por las OPV de Cardama? Lo que dice el contrato, la defensa del gobierno, los argumentos del astillero y lo que piensan especialistas

El contralmirante retirado también señaló que la información que dio el astillero en las consultas que le hizo la Armada fue inconsistente con datos públicos que estaban disponibles en internet. “Si un barco de 50 metros, un remolcador de 50 metros para Angola , al día de hoy lleva diez años para poder ser entregado , no quiero poner en ese riesgo a la Armada . Esa es una razón por la cual las fuentes abiertas sí le daban sustento, a mi criterio -por decir el mío-, de que no era el astillero que me daba mayor confianza para construir los buques que nosotros queríamos para Uruguay. Es así de simple”, expresó.

“Eran alarmas que, si tengo que arriesgar en favor de la Armada, que es esto, bueno, no me parecía la mejor opción”, agregó y luego planteó: “Si estaban en juego los únicos patrulleros posibles que se querían construir para Uruguay, si tengo que optar, prefiero ponerlos en manos de quienes sí han construido, de quienes sí tienen experiencia, y de quienes sí tienen espalda financiera”.

La carta de la embajada de España

En otra parte de su presentación, Musso también consideró –al igual que lo había señalado en la investigación administrativa– que la respuesta que dio la embajada de España ante una consulta del exviceministro Rivera Elgue fue incorrecta, algo que motivó que la oposición planteara que era “grave” lo comentado y pidiera enviar la versión taquigráfica al Ministerio de Relaciones Exteriores.

“Esto es grave. Estamos diciendo que es falso lo que dice un país amigo como España. Yo no sé si no amerita que esta Comisión llame al embajador en Uruguay porque aquí se dice que es falsa la información, partiendo de un supuesto”, respondió el diputado del Partido Nacional, Gabriel Gianoli.

Musso contestó que tenía “derecho a evaluar” lo que la embajada decía y que el “el embajador o desconocía lo que se le pedía en el ámbito de la construcción o no tenía muy claro que, específicamente, Cardama no había trabajado ni para la Armada española ni para otras armadas”.

“Claramente, su espacio de negocio de construcción es otro, como puede serlo cualquier astillero, pero eso no es algo real”, agregó y por último consideró que su interés estaba centrado en “qué respaldo me daba esa nota en cuanto a la capacidad constructiva de Cardama como astillero y no como varadero dedicado a reparaciones, que es su fuerte”.