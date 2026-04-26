Entra en vigencia el acuerdo con la Unión Europea: los primeros productos que se benefician y la "ley de la selva" que se puede aplicar en 2026

El próximo 1° de mayo se cumplirá un hito que parecía que nunca iba a suceder. Fueron más de 25 años de negociaciones, varias idas y vueltas, largas etapas sin avances y hasta más de una celebración como si fuera la puntada final que nunca se terminaba de concretar. A partir del próximo viernes entrará en vigencia –de forma provisional porque todavía quedan obstáculos por sortear– el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y eso genera expectativas en el gobierno y en el sector empresarial.

Sin embargo, por estas horas los focos apuntan a las negociaciones entre los países del Mercosur para definir cómo se distribuyen las cuotas acordadas con la Unión Europea y Uruguay mira con particular interés tres de ellas : las 99 mil toneladas de carne bovina (que tendrá un arancel de 7,5%), las 60 mil de arroz y las 45 mil toneladas de miel (ambas sin aranceles).

Pero, más allá de cómo se resuelvan esas negociaciones, que vienen trancadas y con posturas por ahora distantes entre los países, hay otros productos que se van a beneficiar desde el día cero porque dejarán de pagar aranceles de forma automática y no tienen una cuota limitada.

En general, el 73% de los bienes que hoy el bloque sudamericano exporta al europeo dejarán de pagar aranceles , según había adelantado el economista y director de la Asesoría de Política Comercial del Ministerio de Economía, Juan Labraga. En el sentido contrario, solo el 15,2% de las exportaciones actuales de Europa pasarán a pagar 0% de arancel de forma inmediata.

En el primer trimestre de este año, la Unión Europea fue el principal destino de las exportaciones uruguayas. La celulosa y la carne bovina fueron los principales productos que viajaron al viejo continente y representaron el 65% de los US$ 493 millones que se exportaron a ese destino en los tres primeros meses del año.

En el caso específico de Uruguay, uno de los cambios más notorios es en la cuota Hilton de carne premium (5.600 toneladas) que hoy el país exporta al bloque europeo que pasa de un arancel del 20% al 0% de forma automática.

“El impacto directo para Uruguay está cuantificado en unos US$ 10 millones, aunque depende mucho de cuánto cotice la tonelada de Hilton. Ustedes saben que la cuota Hilton se redujo durante la negociación del Brexit y, por lo tanto, hoy tenemos 5.600 toneladas que no es tanto como hubiéramos querido, pero sí hay que entender que para la carne inmediatamente aparece la oportunidad de dejar de pagar el arancel de la cuota Hilton”, explicó la vicecanciller, Valeria Csukasi, en febrero ante el Parlamento.

Pero también hay otros productos que Uruguay ya exporta a la Unión Europea y que quedarán desgravados de forma inmediata. Se trata, por ejemplo, de los top de lana, aceites esenciales, cueros, despojos animales. Hoy el 65% de lo que el país exporta de lana tiene como destino el bloque comunitario.

Embed

¿Y las cuotas?

En las últimas semanas se han desarrollado una serie de reuniones entre los países del Mercosur para tratar de definir cómo se reparten las cuotas de aquellos productos que la Unión Europea solo admitió una cantidad específica.

El último encuentro fue la semana pasada y hasta ahora no ha habido acuerdo. Desde cancillería dijeron a El Observador que los equipos técnicos siguen trabajando para tratar de llegar a un acuerdo pero desde el sector empresarial aseguraron que el mensaje que transmitió el gobierno en los últimos días es que se preparen para trabajar durante 2026 bajo la modalidad first come, first served que se traduce como el “primero que llega se lo queda”.

La propia vicecanciller, que dijo que el Mercosur es “especialista” en cerrar acuerdos en “los descuentos”, explicó en entrevista con La Diaria la semana pasada que si no se llega a buen puerto durante 2026 aplicará la “ley de la selva”.

“Eso quiere decir que el primer barco que llegue a la Unión Europea con un certificado que diga vengo del Mercosur y quiero entrar con la cuota entra”, aseguró y explicó que eso sería “riesgoso” para Uruguay porque compite con “vecinos muy grandes” pero al mismo tiempo aseguró que “tiene mucha fe” porque el país “tiene mucho conocimiento del mercado europeo y lo tiene muy trabajado”.

Al mismo tiempo, explicó Csukasi, esa modalidad genera el riesgo de no completar la cuota que el bloque tiene asignada. De todos modos, esto solo aplicaría para los 8 meses de 2026 porque el propio texto del tratado establece que tres meses antes de que se cumpla el año de las cuotas el Mercosur le tiene que notificar a la Unión Europea cómo se reparten las cuotas. “No hay un escenario en el que no nos pongamos de acuerdo”.

Las 99 mil toneladas se activan el 1° de mayo pero de forma gradual. Para los 8 meses que quedan de 2026 lo que se podría exportar son 5.500 toneladas de carne enfriada (la que particularmente le interesa a Uruguay) y 4.500 toneladas de carne congelada (que es importante para Brasil). Todo con un 7,5% de arancel.

Como las negociaciones con la Unión Europea duraron tantos años, hay antecedentes de discusiones intrabloque. En 2004 se llegó a manejar una posible distribución de la cuota de carne que se planteaba de la siguiente forma: 42,5% Brasil, Argentina 29,5%, Uruguay 21% y Paraguay 7%. Sin embargo, desde la cancillería aseguraron que, por ahora, nadie planteó reflotar esa posibilidad.

¿Por qué no se ha logrado llegar a un acuerdo? Desde la visión de Uruguay tanto Brasil como Paraguay han planteado posturas más inflexibles mientras que Argentina y Uruguay han “tratado de hacer un esfuerzo” para plantear propuestas que le sirvan a todos.

El gigante del continente ha llegado a las negociaciones con una postura “maximalista”, en palabras de la vicecanciller, y tratando de hacer pesar todos sus antecedentes de exportaciones mientras que Paraguay plantea dividir todo en partes iguales.

La otra cuota que también es de particular interés para Uruguay es la del arroz. En ese caso el arancel cero también empieza a regir el primer día pero las 60 mil toneladas se completarán a los cinco años. De todos modos, el gobierno “imagina que la corriente comercial puede iniciarse rápidamente” porque Uruguay ya tiene el producto autorizado sanitariamente para exportar. En el primer trimestre de este año se exportaron US$ 32 millones de este producto.

“En el arroz están viéndose oportunidades muy grandes. Es una cuota que peleó y negoció Uruguay (…) no era una cuota de particular interés para nuestros socios comerciales y por sensibilidades con estos productos, sobre todo de ciertos países como Italia, que históricamente han estado a favor de este acuerdo, la Unión Europea estaba bastante dura en cuanto a las concesiones que podía otorgar, pero finalmente se accede a esta cuota de 60.000 toneladas que tiene un impacto directo porque Uruguay tiene el producto autorizado para exportar sanitariamente”, dijo Csukasi en el Parlamento.

La carne bovina y el arroz son los productos que más aranceles pagan hoy en día de los que exporta Uruguay al bloque europeo.

En el caso de la miel, que también interesa a Uruguay, son 45 mil toneladas que se implementan a lo largo de cinco años con arancel cero desde el primer día. “Hoy el principal exportador de miel a la Unión Europea es Argentina, pero hay un interés potencial de crecimiento para Uruguay ya con un posicionamiento real en los últimos años, sobre todo con una capacidad de transformar y hacer crecer al sector para poder tener una presencia más fuerte en Europa”, explicó la vicecanciller en febrero ante el Parlamento.