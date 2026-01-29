Ventas en comercios aumentaron 3,2% en el comienzo de la temporada

Ventas en comercios Diego Battiste

Las ventas en los comercios se incrementaron en el arranque de la temporada. Las mayores variaciones positivas se registraron en Rocha y Maldonado.

La última edición del Radar Scanntech verificó una suba de las ventas de 3,2% entre el 20 de diciembre y el 15 de enero, a pesar de una baja de 3,4% en la llegada de turistas en comparación con el mismo período de un año atrás.

El impulso del consumo se observó básicamente en la última parte de diciembre. En contraste se registró una desaceleración en enero en un contexto de condiciones climáticas menos favorables.

El desglose por zona geográfica mostró que en las localidades costeras del este el crecimiento del consumo fue más acentuado que en el promedio nacional. Allí destacaron las ventas en las zonas costeras de Canelones, Maldonado y Rocha.

El radar agregó que todos los productos que se ofrecen en góndolas tuvieron un aumento del consumo, aunque se destacaron las bebidas con un incremento de 12,6% en el período relevado.