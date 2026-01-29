Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
24°C
muy nuboso
Sábado:
Mín  20°
Máx  24°

Siguenos en:

/ Economía y Empresas / ventas

Ventas en comercios aumentaron 3,2% en el comienzo de la temporada

El mayor crecimiento del consumo se observó en zonas costeras

29 de enero 2026 - 19:09hs
Ventas en comercios

Ventas en comercios

Diego Battiste

La última edición del Radar Scanntech verificó una suba de las ventas de 3,2% entre el 20 de diciembre y el 15 de enero, a pesar de una baja de 3,4% en la llegada de turistas en comparación con el mismo período de un año atrás.

El impulso del consumo se observó básicamente en la última parte de diciembre. En contraste se registró una desaceleración en enero en un contexto de condiciones climáticas menos favorables.

Más noticias
El Grupo BMW aumenta sus ventas en España.
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

El Grupo BMW registra un fuerte aumento de sus ventas en España y espera seguir creciendo por la electrificación

Salarios

Salarios terminaron 2025 con un crecimiento real de 2,26%

El desglose por zona geográfica mostró que en las localidades costeras del este el crecimiento del consumo fue más acentuado que en el promedio nacional. Allí destacaron las ventas en las zonas costeras de Canelones, Maldonado y Rocha.

El radar agregó que todos los productos que se ofrecen en góndolas tuvieron un aumento del consumo, aunque se destacaron las bebidas con un incremento de 12,6% en el período relevado.

Temas:

ventas comercios temporada consumo

Seguí leyendo

Las más leídas

Patrullero de la Policía de Montevideo
POLICIALES

Hombre se habría "metido" con la hija de otro, una niña de 13 años, y el padre de la menor lo mató de una puñalada

Jubilados

Jubilaciones: el aumento definitivo a las pasividades será de 5,97% en 2026

Alejandro Balbi. Archivo
ACCIDENTE

Alejandro Balbi asumió la defensa del motociclista al que chocó el ministro Negro y pidió historia clínica

Usurpación en Punta del Este: familia que ocupa casas de alto valor y se niega a abandonarlas declara hoy en Fiscalía
USURPACIÓN

Usurpación en Punta del Este: familia que ocupa casas de alto valor y se niega a abandonarlas declara hoy en Fiscalía

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos