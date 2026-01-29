Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 30 de enero

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este viernes 30 de enero una jornada marcada por nubosidad variable, probables precipitaciones aisladas y la formación de tormentas en distintas zonas del país, además de temperaturas elevadas hacia el norte y el oeste. Se esperan vientos del sector este, con rachas moderadas a fuertes, especialmente durante la tarde y la noche.
Montevideo y Área Metropolitana
En Montevideo y el área metropolitana, la temperatura mínima será de 19 °C y la máxima alcanzará los 28 °C.
Durante la mañana el cielo estará nuboso y cubierto, con probables precipitaciones aisladas y presencia de neblinas. El viento soplará del sector este entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.
Para la tarde y la noche se prevé cielo algo nuboso y nuboso, con probable formación de tormentas aisladas. El viento rotará al sureste y este, con intensidades de 20 a 40 km/h y rachas de hasta 50 km/h.
Este
En la región este, Inumet anunció una mínima de 17 °C y una máxima de 31 °C.
La mañana se presentará nubosa y cubierta, con precipitaciones aisladas, nieblas y neblinas, y vientos del sector este entre 10 y 30 km/h.
Hacia la tarde y la noche continuará el cielo nuboso y cubierto, con probable formación de tormentas aisladas y vientos del sureste de 20 a 40 km/h.
Oeste
Para el oeste del país se espera una jornada calurosa, con mínima de 19 °C y máxima de 34 °C.
Durante la mañana el cielo estará nuboso y cubierto, con neblinas, y vientos del sector este de 10 a 30 km/h.
En la tarde y noche se prevé cielo algo nuboso y nuboso, con probables tormentas aisladas y altas temperaturas. El viento será del sureste, de 20 a 40 km/h, con rachas de 50 a 60 km/h en zonas costeras.
Norte
En el norte, Inumet prevé una mínima de 20 °C y una máxima de 34 °C.
La mañana estará clara y algo nubosa, con períodos de nuboso, y vientos del sector este entre 10 y 40 km/h.
Durante la tarde y la noche el cielo se presentará algo nuboso y nuboso, con períodos de claro y altas temperaturas. El viento continuará del sector este, con intensidades de 20 a 40 km/h y rachas de hasta 50 km/h.