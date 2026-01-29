Dólar
/ Nacional / PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 30 de enero

En Montevideo y el área metropolitana, la temperatura mínima será de 19 °C y la máxima alcanzará los 28 °C

29 de enero 2026 - 21:00hs
El cielo estará nuboso y algo nuboso
El cielo estará nuboso y algo nuboso

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este viernes 30 de enero una jornada marcada por nubosidad variable, probables precipitaciones aisladas y la formación de tormentas en distintas zonas del país, además de temperaturas elevadas hacia el norte y el oeste. Se esperan vientos del sector este, con rachas moderadas a fuertes, especialmente durante la tarde y la noche.

Montevideo y Área Metropolitana

En Montevideo y el área metropolitana, la temperatura mínima será de 19 °C y la máxima alcanzará los 28 °C.

Durante la mañana el cielo estará nuboso y cubierto, con probables precipitaciones aisladas y presencia de neblinas. El viento soplará del sector este entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Para la tarde y la noche se prevé cielo algo nuboso y nuboso, con probable formación de tormentas aisladas. El viento rotará al sureste y este, con intensidades de 20 a 40 km/h y rachas de hasta 50 km/h.

Este

En la región este, Inumet anunció una mínima de 17 °C y una máxima de 31 °C.

La mañana se presentará nubosa y cubierta, con precipitaciones aisladas, nieblas y neblinas, y vientos del sector este entre 10 y 30 km/h.

Hacia la tarde y la noche continuará el cielo nuboso y cubierto, con probable formación de tormentas aisladas y vientos del sureste de 20 a 40 km/h.

Oeste

Para el oeste del país se espera una jornada calurosa, con mínima de 19 °C y máxima de 34 °C.

Durante la mañana el cielo estará nuboso y cubierto, con neblinas, y vientos del sector este de 10 a 30 km/h.

En la tarde y noche se prevé cielo algo nuboso y nuboso, con probables tormentas aisladas y altas temperaturas. El viento será del sureste, de 20 a 40 km/h, con rachas de 50 a 60 km/h en zonas costeras.

Norte

En el norte, Inumet prevé una mínima de 20 °C y una máxima de 34 °C.

La mañana estará clara y algo nubosa, con períodos de nuboso, y vientos del sector este entre 10 y 40 km/h.

Durante la tarde y la noche el cielo se presentará algo nuboso y nuboso, con períodos de claro y altas temperaturas. El viento continuará del sector este, con intensidades de 20 a 40 km/h y rachas de hasta 50 km/h.

