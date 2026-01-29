Progreso le ganó 2-1 a Boston River y se consagró campeón de la primera edición de la Copa de la Liga AUF

Progreso le ganó 2-1 a Boston River en el Parque Viera para proclamarse campeón de la Copa de la Liga AUF. Lautaro De León abrió la cuenta en el primer tiempo y Diego Sánchez marcó el tanto definitivo del triunfo luego de que Franco Pérez empatara transitoriamente el encuentro.

En la primera edición de este torneo, el Gaucho amplía su palmarés oficial a tres títulos en Primera División.

En torneos de ascenso, los Gauchos del Pantanoso tienen 10 títulos: campeones de la B en 1945, 1979 y 2006, además de ser campeón del Torneo Competencia de 2023 en esa divisional. En 1938 y 1939 fue campeón de la Divisional Intermedia cuando esta era la segunda categoría del fútbol uruguayo.

También ganó el título de Intermedia en 1956 y 1963 cuando esta se había convertido en la tercera categoría del fútbol uruguayo.

En 1975 y 1978 ganó la Liga Metropolitana Amateur cuando esta era la tercera división del fútbol uruguayo.

Progreso fue el primer equipo de la historia en lograr dos ascensos consecutivos para llegar a Primera (1978 y 1979), algo que replicaron solamente dos clubes después: Villa Española en 1996 y 1997, y La Luz en 2021 y 2022.

Este es el tercer título de Progreso en Primera. El primero llegó en 1985, dirigido por Jorge Díaz, cuando ganó el Torneo Competencia con 19 puntos, tres más que Rampla Juniors, con 8 triunfos, tres empates y una sola derrota. Jugaban en aquel equipo Hugo Quevedo, Juan Rabino, Gustavo Faral, Sergio Cid, Johnny Miqueiro, Miguel Falero, Jacinto Cabrera y Osvaldo Streccia, entre otros. Ese equipo le ganó 2-0 a Nacional en el Gran Parque Central y 1-0 a Peñarol en el Centenario.

Cuatro años después, algunos de esos jugadores consiguieron la mayor conquista del equipo de La Teja: el Campeonato Uruguayo de 1989, que por problemas de calendario de la AUF se jugó a una sola rueda.

En aquel equipo brillaron el actual entrenador del club, el golero Leonel Rocco (ahora entrenador), Leonardo Ramos, Gustavo Machaín, Robert Púa, Sergio Cid, Luis Berger, Pedro Catalino Pedrucci, Johnny Miqueiro, Dardo Pérez, William Gutiérrez y Próspero Silva. El entrenador era Saúl Rivero.

Entre 1979 y 1989 el club fue presidido por Tabaré Vázquez quien luego fuera dos veces presidente de la República.

La ficha

Boston River: Bruno Antúnez, Juan Acosta, Marco Mancebo, Mateo Rivero, Fredy Martínez; Francisco Barrios, Agustín Amado, Facundo Muñoa; Gastón Ramírez; Leandro Suhr y Francisco Bonfiglio. DT: Israel Damonte

Progreso: Andrés Mehring, Gianfranco Trasante, Hernán Carroso, Federico Andueza, Ayrton Cougo; Adrián Colombino, Agustín Pinheiro; Facundo De León, Ignacio Lemmo, Nicolás Fernández; Diego Sánchez. DT: Leonel Rocco

Cambios en Boston River: 45' Rafael Haller x J. Acosta y Franco Pérez x G. Ramírez, 56' Alexander González x L. Suhr, 76' Lautaro Vázquez x A. Amado y Andrés Romero x F. Barrios

Cambios en Progreso: 60' Facundo Kidd x A. Cougo, 68' Jonathan Dos Santos x D. Sánchez, Joaquín Solleiro x N. Fernández y Marcos Paolini x I. Lemmo, 78' Mauro Martín x G. Trasante -lesionado- y Nahuel López x F. De León

Cancha: Parque Viera

Juez: Bruno Sacarelo

Goles: 19' F. De León (P), 50' F. Pérez (BR), 55' D. Sánchez (P)

Amarillas: 1' F. Andueza (P), 30' G. Ramírez (BR), 31' I. Lemmo (P), 38' D. Sánchez (P), 39' A. Cougo (P), 71' M. Paolini (P), 73' F. Martínez (BR), 78' F. De León (P), 85' y 90+7' L. Vázquez (BR)

Expulsado: 90'+4' A. Cougo (P) desde el banco de suplentes, 90+7' L. Vázquez (BR)

Live Blog Post Minuto 90: se jugarán 6' de adición Sacarelo da seis minutos de tiempo agregado.

Live Blog Post Minuto 55: gol de Diego Sánchez Gol del espigado Diego Sánchez de cabeza y el Gaucho reestablece su ventaja. También de cabeza había marcado en semis ante Nacional. Aquella vez de córner, esta de tiro libre. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAUF/status/2017031511090807050&partner=&hide_thread=false Diego Sánchez y un gol que puede ser clave en la noche. https://t.co/WZNxOqbUyu #FábricaDeTalentos pic.twitter.com/82wAFcaiVs — Liga AUF Uruguaya (@LigaAUF) January 30, 2026

Live Blog Post Minuto 50: golazo de Franco Pérez Volea infernal de Franco Pérez a la salida de un córner y empate de Boston River. Están 1-1 ahora. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAUF/status/2017029943922720873&partner=&hide_thread=false Me enamoré del fútbol por dos cosas…y una volea espectacular para lo que era el empate. https://t.co/WZNxOqbUyu #FábricaDeTalentos pic.twitter.com/Nq5RPHaKPq — Liga AUF Uruguaya (@LigaAUF) January 30, 2026

Live Blog Post Minuto 45: comienza el segundo tiempo Echa a andar la segunda mitad. Pletórico de confianza vuelve Progreso que fue más en el primer tiempo.

Live Blog Post Minuto 46: final del primer tiempo Gana Progreso 1-0.

Live Blog Post Minuto 29: Bruno Antúnez salva el arco de Boston River Otra buena llegada de Progreso. Centro de la izquierda al corazón del área, rebote y remate cruzado de Pinheiro. Salvó Antúnez, al córner.

Live Blog Post Minuto 24: Boston River cerca del empate Pisada y caño de lujo de Gastón Ramírez, gran jugada de Boston River, jopeada de Agustín Amado y remate que se desvía en un defensor. Córner. Se despierta el elenco de Israel Damonte.

Live Blog Post Minuto 19: gol de Facundo De León Gol de Progreso. Gran quite, pasada al ataque y centro al segundo palo de Ayrton Cougo. Gol en el segundo palo de Facundo De León, delantero formado en Bella Vista con breve pasaje por Nacional y que luego militó en Fénix y River Plate. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAUF/status/2017018862982541623&partner=&hide_thread=false De lado a lado



Así fue el gol de @ProgresoOficial.



https://t.co/WZNxOqbUyu #FábricaDeTalentos pic.twitter.com/3w0nrV7jtD — Liga AUF Uruguaya (@LigaAUF) January 29, 2026

Live Blog Post La campaña de Progreso en la Copa de la Liga AUF 0-0 con Defensor Sporting y 4-3 por penales 1-0 a Juventud, gol de Federico Andueza 1-1 con Nacional y 3-2 por penales, gol de Diego Sánchez

Live Blog Post La campaña de Boston River en la Copa de la Liga AUF 1-0 a Danubio, gol de Alexander González 1-1 con Albion y 4-3 por penales, gol de Francisco Bonfiglio 2-2 con Peñarol y 4-2 por penales, goles de Gastón Ramírez y Alexander González

Live Blog Post La formación de Progreso G_3V4dMWAAABU3j

Live Blog Post La formación de Boston River G_3QTo7WcAAny6p