"Fue una mierda, una vergüenza": la bronca y las lágrimas de Neymar tras recibir la peor goleada en la historia de Santos en el Brasileirao ante Vasco da Gama

La bronca y las lágrimas de Neymar tras recibir la peor goleada en la historia de Santos

El delantero Neymar , ídolo de la selección brasileña, describió como "una mierda y una vergüenza" la goleada por 0-6 que el Santos sufrió este domingo ante el Vasco da Gama por el Campeonato Brasileño.

Se trata de la peor goleada sufrida por Neymar en su carrera.

"Estoy totalmente decepcionado con nuestro juego. Ustedes tienen todo el derecho a protestar, pero sin violencia, aunque sí tienen derecho a insultar. Es un sentimiento de mucha vergüenza. Nunca había pasado por esto en mi vida", afirmó el exjugador del Barcelona y del PSG a periodistas.

La imagen que resumió la humillación fue el abrazo que el técnico del Vasco da Gama, el exseleccionador brasileño Fernando Diniz, tuvo que dar al final del partido a un inconsolable Neymar , que abandonó la cancha llorando y ocultando el rostro con la camiseta.

El delantero, que lucha por volver a ser convocado a la selección brasileña, nunca había perdido un partido por seis goles de diferencia.

Fue la mayor derrota del astro Neymar en toda su carrera. Ney jugó los noventa minutos este domingo y dejó el campo entre lágrimas tras la dura derrota.

"Sentimiento de mucha vergüenza, nunca había pasado por esto en mi vida. El lloro es de rabia, de todo. Lamentablemente, no consigo ayudar de todas las formas. Hoy fue una mierda, esta es la realidad", dijo Neymar tras el partido.

Posteriormente, en su perfil en Instagram, Neymar publicó una foto en blanco y negro cabizbajo con la frase "El Santos no merece esto".

Y muchos de los 53.000 asistentes al estadio Morumbis este domingo habían acudido al partido con la esperanza de ver una exhibición de Neymar, pero terminaron dándole la espalda a su equipo.

Cesado el técnico Cleber Xavier

Pocos minutos después de la goleada, el Santos anunció la rescisión del contrato del técnico Cleber Xavier.

"El Santos FC comunica la salida del técnico Cléber Xavier. El club agradece los servicios prestados y desea suerte en la secuencia de su carrera", divulgó el Peixe en un breve comunicado.

Cléber Xavier, de 61 años, fue anunciado como nuevo técnico del Santos a finales de abril, en lugar del portugués Pedro Caixinha, destituido por malos resultados. En total, Cléber Xavier dirigió el equipo paulista en 15 partidos, con 5 victorias, 4 empates y 6 derrotas.

Pese a que había logrado sacar el Santos de la zona de descenso y venía de dos victorias seguidas, la última el pasado fin de semana en casa del Cruzeiro, segundo clasificado, la humillación sufrida este domingo sentenció a Cléber Xavier, que ni siquiera hizo la rueda de prensa.

El Santos era la primera experiencia como entrenador en solitario de Cléber Xavier, que durante 24 años fue el asistente del exseleccionador Tite, a quien acompañó en el banquillo de la selección brasileña en los Mundiales de Rusia 2018 y Catar 2022 y en algunos de los grandes del país, como Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, Gremio o Inter de Porto Alegre.

La prensa brasileña asegura que el argentino Jorge Sampaoli, que ya dirigió al Peixe en 2019 y reside en Brasil, es la gran apuesta de la directiva santista para ocupar el cargo de entrenador.

El 0-6 es la mayor goleada que el Vasco le ha propinado al Santos en 98 años de disputas entre ambos clubes y la mayor paliza sufrida por el equipo de Pelé como anfitrión en juegos por el Campeonato Brasileño. El Santos nunca había perdido por más de cuatro goles un partido de la Liga en casa.

La derrota dejó al Santos en el puesto decimoquinto de la clasificación, con 21 puntos y un partido a más, en la mira de los clubes que intentan de salir de entre los cuatro últimos, que son castigados con el descenso.

Con base en EFE y AFP