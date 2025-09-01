La historia de Alexander Isak, el delantero al que marcó Federico Valverde, y por el que Liverpool rompió el mercado de fichajes para sustituir a Darwin Núñez

Alexander Isak llegó a Liverpool de Inglaterra para suplantar a Darwin Núñez

Liverpool de Inglaterra rompió el mercado de fichajes en su último día, al contratar este lunes al delantero Alexander Isak, quien se transformó en el tercer fichaje más caro de la historia, ya que el club pagó 150 millones de euros (US$ 175,7 millones), para sustituir a Darwin Núñez .

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El fichaje de este futbolista solo es superado en la historia del fútbol mundial por los de Neymar y Kylian Mbappé, ambos a Paris Saint-Germain de Francia, por 220 millones de euros (US$ 260 millones) y 180 millones de euros (US$ 210,8 millones), respectivamente.

Sus padres nacieron en Eritrea, un país muy pequeño de África, situado en el este y con la misma población que Uruguay.

PEÑAROL La visita que alegró a todo el plantel de Peñarol en el vestuario del Parque Viera tras la goleada sobre Racing por el Torneo Clausura; mirá el video

SELECCIÓN URUGUAYA Los resultados que necesita Uruguay para clasificar al Mundial 2026 este jueves ante Perú

Ambos intentaron buscar mejores horizontes y se fueron hacia Suecia.

El 21 de setiembre de 1999, nació Alexander, quien pronto comenzó a jugar al fútbol en AIK Solna, en Estocolmo.

Isak Alexander Isak mira la camiseta número 9 de Liverpool, que hasta ahora era de Darwin Núñez, ya con su apellido

Sus buenas condiciones y su velocidad, llevaron a que su debut en Primera división se diera con solo 16 años.

Y no solo eso, sino que convirtió un gol en la goleada de su equipo por 6-0 por la Copa Suecia.

Luego defendió a Borussia Dortmund y tras un tiempo fue cedido a Willem II de Holanda.

A mediados de 2019 firmó contrato con Real Sociedad de España y se enfrentó más de una vez con Federico Valverde de Real Madrid, quien lo marcó a presión.

000_1TV0LN.webp Alexander Isak y Federico Valverde Ander Gillenea / AFP

Tres años después, dio el salto a la Premier League, ya que Newcastle United lo contrató por 63 millones de libras (US$ 85,3 millones), que ya entonces fue récord de transferencias para el club.

En la final de la última Copa de la Liga inglesa en marzo pasado, le anotó un gol a Liverpool para que su equipo fuera campeón (ganaron 2-1). Hacía 70 años que Newcastle United no ganaba un título en Inglaterra, desde la FA Cup de 1955.

En sus tres temporadas con su anterior equipo, facturó 62 goles.

Este lunes, en el cierre del período de pases, Alexander Isak se transformó en el pase más caro de la historia de los reds, que ya le dieron la camiseta número 9 que utilizaba Darwin Núñez.

Con la selección de Suecia, hasta el momento ha convertido 16 goles.

Seguramente de ahora en adelante, Alexander Isak tomará aún más protagonismo del que ya ha tenido.