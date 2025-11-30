Dólar
Venta de drogas, mendicidad abusiva y vandalismo en 18 de Julio: tras reclamo de comerciantes, Ministerio del Interior reforzará el patrullaje en el centro

Representantes de la Asociación de Empresarios del Grupo Centro denuncian mendicidad abusiva, hechos de vandalismo y comercialización de estupefacientes en la vía pública

30 de noviembre 2025 - 5:00hs
Avenida 18 de Julio, Montevideo
Avenida 18 de Julio, Montevideo Leonardo Carreño

El Ministerio del Interior anunció que reforzará el patrullaje en todo el trayecto de la avenida 18 de Julio y mantendrá reuniones periódicas con los comerciantes de la zona. Las medidas surgen tras una reunión realizada el pasado 17 de noviembre entre representantes de la Asociación de Empresarios del Grupo Centro —organización que busca revitalizar los barrios Centro, Cordón y Ciudad Vieja mediante la promoción comercial, turística, cultural y edilicia— y autoridades del Ministerio del Interior.

En ese encuentro, los comerciantes expresaron su preocupación por la escasez de patrullaje policial, especialmente en la avenida 18 de Julio, y señalaron un aumento de delitos contra comercios, así como un incremento de personas en situación de calle, casos de mendicidad abusiva y episodios de vandalismo. También alertaron sobre presuntos eventos de comercialización de estupefacientes en la vía pública por parte de personas en aparente situación de calle. La inquietud se centró particularmente en las inmediaciones de la plaza de los Treinta y Tres Orientales y el tramo de 18 de Julio entre Yaguarón y Paraguay.

“Lo que se definió es mantener reuniones cada quince días, reforzar el patrullaje, conceder también una nueva reunión en el mes de diciembre para ajustar acciones correspondientes a solucionar los problemas, convocar al Mides, porque este es un problema que tiene que ver con una articulación integral y mejorar la modalidad de patrullaje de pie a tierra en todo el trayecto de la avenida 18 de Julio”, anunció Víctor Abal, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, durante la comparecencia del ministro Carlos Negro ante la Comisión Especial de Seguridad de Diputados el pasado miércoles.

Abal adelantó además que, en relación con Ciudad Vieja, donde también los vecinos han planteado problemas de seguridad se mantendrá una reunión el miércoles 3 de diciembre con comerciantes de la zona y con el comisario de la seccional para atender esa problemática.

