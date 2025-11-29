La Dirección Nacional de Aduanas ejecutó este viernes la operación Siracusa, una operación interinstitucional que, según informó el organismo, culminó con la incautación de más de 7.730.000 unidades de cigarrillos de contrabando, además de dos camiones, una camioneta y mercadería en infracción aduanera, en procedimientos simultáneos realizados en Montevideo, Canelones y San José.
Aduanas incautó más de siete millones de cigarrillos en operativo simultáneo en Montevideo, Canelones y San José
La valoración primaria de lo incautado asciende a $ 100 millones, lo que convierte esta intervención en una de las mayores incautaciones del año