INCAUTACIÓN

Aduanas incautó más de siete millones de cigarrillos en operativo simultáneo en Montevideo, Canelones y San José

La valoración primaria de lo incautado asciende a $ 100 millones, lo que convierte esta intervención en una de las mayores incautaciones del año

29 de noviembre 2025 - 13:11hs
whatsapp-image-2025-11-28-at-18.30.38-1

La Dirección Nacional de Aduanas ejecutó este viernes la operación Siracusa, una operación interinstitucional que, según informó el organismo, culminó con la incautación de más de 7.730.000 unidades de cigarrillos de contrabando, además de dos camiones, una camioneta y mercadería en infracción aduanera, en procedimientos simultáneos realizados en Montevideo, Canelones y San José.

La acción permitió asegurar los cigarrillos, los vehículos y la mercadería incautada, así como detener a cuatro personas, algunas con antecedentes penales.

La valoración primaria de lo incautado asciende a aproximadamente $ 100 millones, lo que convierte esta intervención en una de las mayores incautaciones de 2025 en materia de contrabando, señalaron desde Aduanas.

“Esta operación se suma a los otros dos procedimientos realizados en la misma semana, consolidando un impacto sostenido contra redes criminales dedicadas al ingreso ilícito de cigarrillos al país”, sostuvieron desde la Dirección Nacional de Aduanas en un comunicado publicado en las últimas horas.

Los detenidos declararán ante la Fiscalía de Canelones de 1º Turno, a cargo de Irena Penza.

Temas:

Incautaciones Dirección Nacional de Aduanas millonaria cigarrillos operativo Montevideo Canelones San José

