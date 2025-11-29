Ministerio del Interior desplegó cinco días de operativos en la frontera con Brasil, tras enfrentamientos narco en Río de Janeiro

El Ministerio de Interior desplegó cinco días de operativos en la frontera con Brasil , confirmaron autoridades policiales durante la citación a la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Representantes.

El director de la Policía Nacional, José Manuel Azambuya , contó durante la sesión del miércoles en esta comisión que los operativos fueron "en conjunto con la Policía militar de Brasil" y que "fue lanzado en la ciudad de Uruguayana". En esta sesión también estuvo presente el ministro del Interior Carlos Negro y otros jerarcas.

Las autoridades fueron consultadas a raíz de los enfrentamientos en Río de Janeiro entre la Policía de Brasil y la organización narco Comando Vermelho , que dejaron más de 120 muertos .

Unos 2.500 policías fuertemente armados penetraron en dos zonas en el norte de la ciudad , donde hubo tiroteos , incendios y enfrentamientos con presuntos sospechosos. En respuesta, los narcotraficantes tiraron explosivos desde drones .

El diputado del Partido Colorado, Gabriel Gurméndez, consultó si luego de la represión a este grupo narco, estaba la posibilidad de que los delincuentes buscaran "amparo en otros países".

Azambuya respondió que "la Policía Nacional inmediatamente (...) tomó medidas en conjunto con las autoridades ministeriales, los refuerzos de patrullaje ante situaciones de riesgo que podían ocurrir por la migración o ingreso al país de determinados actores, por esas circunstancias".

"Se dieron órdenes concretas a cada una de las Jefaturas, unidades y direcciones nacionales, como la Guardia Republicana o la Dirección Nacional de la Policía Caminera, para apoyar, conjuntamente con las jefaturas, esos despliegues territoriales para cuidar nuestra frontera", agregó el director de la Policía Nacional.

Sin embargo, hasta el 29 de octubre, las Jefaturas Departamentales de Policía limítrofes no habían recibido órdenes de aumentar la seguridad, según un relevamiento realizado por El Observador. Un día antes, el martes 28 de octubre, se habían desarrollado los enfrentamientos en la favela de Río de Janeiro.

"La semana pasada terminó la operación Frontera Segura, por la situación en Brasil", dijo Azambuya el miércoles en Comisión de Diputados. "Esa operación se realizó conjuntamente con Brasil, Argentina y Paraguay", debido a un planteo del país gobernado por Lula da Silva.

"Nosotros también tenemos mucho despliegue sobre frontera, determinado a través de nuestros planes del Estado Mayor de la Policía Nacional", según el director policial.

El operativo "fue lanzado en la ciudad de Uruguayana", que está en territorio brasileño a 80 kilómetros de Bella Unión, "y replicado en toda la zona de la frontera por cada una de las unidades de Brasil y de Uruguay".

"Se hicieron muchos controles entre ambas policías. Inclusive, del lado argentino se hizo con el lado de brasileño. Más allá de eso, nosotros estamos monitoreando", sentenció Azambuya.