"Estamos evitando que la consuman los uruguayos": incautación en Paysandú permitió sacar tres millones de dosis de pasta base del mercado local
El ministro del Interior, Carlos Negro, y jerarcas policiales dieron detalles sobre la incautación de más de 400 kilos de droga en Paysandú
29 de noviembre 2025 - 15:48hs
El Ministerio del Interior hizo una conferencia de prensa y mostró la droga incautada
Foto: Gervasio Schusman
El Ministerio del Interior informó que los más de 400 kilos de droga que fueron incautados en las últimas horas en Paysandú tenían como destino el mercado local.
"Estamos evitando que la droga quede en el país. Estamos evitando que la consuman los uruguayos y las uruguayas", dijo el ministro Carlos Negro en una conferencia de prensa junto a jerarcas policiales.
El hecho de que se tratara principalmente de pasta base indica que la droga no tenía como destino Europa, argumentó Negro.
El director nacional de Investigaciones, Julio Sena, detalló que lo incautado implicaría "casi 3 millones de dosis de pasta base" que lograron quitar del mercado.
"El importe total de esta droga fraccionada asciende casi a los US$ 2 millones. Por lo tanto, entendemos que fue un duro golpe a las organizaciones criminales", sostuvo el policía.
La incautación fue el resultado de una investigación que comenzó en julio cuando se encontró una avioneta incendiada en la localidad sanducera de Paso de los Carros.
"La zona donde apareció la avioneta siniestrada pasó a ser una zona de monitoreo permanente. Y cuando hablamos de caminos, de campos forestales, destinamos a los policías más conocedores de la zona", explicó el jefe de la Policía de Paysandú, Alejandro Sánchez.
"Ayer llega una información y obviamente se explota el operativo", continuó.
A partir del dato de que habría una descarga de droga, se detectó que estaba volando una avioneta a baja altura y que había dos camionetas en la misma zona. La primera que vieron, notaron los investigadores, tenía espejos grandes para ser vista desde el aire, como también tenía un vehículo involucrado en el evento de julio. Luego, vieron otra camioneta, intuyeron que allí estaba la mercadería y empezaron a perseguirla.
Tras 20 kilómetros de seguir al vehículo, lograron detenerlo. En la caja, llevaba droga empaquetada con forma de ladrillo: había 414 kilos, casi todo era pasta base, pero había algo de cocaína. Además de la incautación de la droga, la policía detuvo a un hombre.
Más tarde, se logró también detener a la otra camioneta y a su respectivo conductor.
Ambos hombres son uruguayos, oriundos de Paysandú. No tienen antecedentes penales, pero uno ya había sido investigado por temas relacionados al crimen organizado.
Sena, el director de Investigaciones, explicó que los principales países productores de este tipo de drogas son Bolivia, Colombia y Perú. "Indudablemente el origen de la sustancia es ese", sostuvo.
"A veces las aeronaves no tienen la autonomía suficiente para llegar desde alguno de los países productores a nuestro país y hacen alguna escala intermedia para provisionar el combustible y para retornar al viaje. En este caso específico, se ha determinado que la aeronave no aterrizó en nuestro país, sino que hizo un vuelo rasante con tirada. Por lo tanto, no pudo aprovisionar combustible en Uruguay. O sea que quizás haya habido una escala intermedia entre el país productor y nuestro país", añadió Sena.
Por otra parte, se hicieron allanamientos en Paysandú y en Montevideo para continuar con las investigaciones. Sena informó que hay una persona requerida.
En el ámbito de Fiscalía, el caso está a cargo de la fiscal de Estupefacientes de 1o Turno.