Con Independiente eliminado por Conmebol, la U de Chile enfrentará a Alianza Lima por Copa Sudamericana; la última vez que jugaron, Gerardo Pelusso le gritó al árbitro en la cara y clasificaron; mirá el video

En la primera descalificación en el fútbol sudamericano en una década, Independiente de Avellaneda fue expulsado este jueves de la Copa Sudamericana 2025 por los violentos enfrentamientos entre hinchas en su partido hace dos semanas en Buenos Aires contra Universidad de Chile que clasificó y enfrentará a Alianza Lima. La última vez que se enfrentaron, fue por Copa Libertadores, la U empató en la hora, y Gerardo Pelusso tuvo un cara a cara con el árbitro para que convalidara la igualdad.

La feroz pelea entre aficionados argentinos y chilenos en el estadio Libertadores de América, una de las peores en los últimos años en el continente, dio la vuelta al mundo debido a su extrema brutalidad.

Tal como informó Referí este jueves, Independiente fue descalificado de la Copa Sudamericana tras los graves incidentes y tendrá una sanción además, de siete partidos de local y otros siete de vuelta, sin su público.

Con esta decisión de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Universidad de Chile jugará por cuartos de final de la Copa Sudamericana frente a Alianza Lima de Perú, dirigida por Pipo Gorosito y una de las revelaciones del torneo.

El último antecedente entre ambos, terminó de manera muy conflictiva.

Fue en Santiago en 2010 pero por la Copa Libertadores, y Universidad de Chile empató 2-2 en la hora con un gol de Felipe Seymour y clasificó a la siguiente ronda, luego de que el línea anulara la jugada por un supuesto offside, y los uruguayos Gerardo Pelusso, entonces técnico del equipo, el preparador físico Javier Carballo y el delantero Juan Manuel Olivera, le protestaran cara a cara, sobre todo, los dos integrantes del cuerpo técnico, tanto al línea como al árbitro ecuatoriano Carlos Vera.

En la U, aquella noche fueron titulares los uruguayos Mauricio Victorino y el propio Olivera, en tanto que en el segundo tiempo ingresó el Flaco Álvaro Fernández por Eduardo Vargas, quien hace poco rescindió con Nacional, y en el banco estaba el arquero Esteban Conde.