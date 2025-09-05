Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / COPA SUDAMERICANA

Con Independiente eliminado por Conmebol, la U de Chile enfrentará a Alianza Lima por Copa Sudamericana; la última vez que jugaron, Gerardo Pelusso le gritó al árbitro en la cara y clasificaron; mirá el video

Un recuerdo con un final tremendo en el que Gerardo Pelusso tuvo mucho que ver con una fuerte discusión con el línea cuando dirigía a la U de Chile en un partido contra Alianza Lima, los dos rivales que se volverán a enfrentar

5 de septiembre 2025 - 15:56hs

En la primera descalificación en el fútbol sudamericano en una década, Independiente de Avellaneda fue expulsado este jueves de la Copa Sudamericana 2025 por los violentos enfrentamientos entre hinchas en su partido hace dos semanas en Buenos Aires contra Universidad de Chile que clasificó y enfrentará a Alianza Lima. La última vez que se enfrentaron, fue por Copa Libertadores, la U empató en la hora, y Gerardo Pelusso tuvo un cara a cara con el árbitro para que convalidara la igualdad.

El antecedente complicado entre Universidad de Chile y Alianza Lima

Con esta decisión de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Universidad de Chile jugará por cuartos de final de la Copa Sudamericana frente a Alianza Lima de Perú, dirigida por Pipo Gorosito y una de las revelaciones del torneo.

Bentancur y Valverde en un partido contra Chile
ELIMINATORIAS

La dura sanción de FIFA que recibió Chile, el próximo rival de la selección uruguaya por Eliminatorias

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol
PEÑAROL

La alegría de Ignacio Ruglio por la buena noticia que recibió para el partido de Peñarol ante Plaza Colonia por el Torneo Clausura

El último antecedente entre ambos, terminó de manera muy conflictiva.

Fue en Santiago en 2010 pero por la Copa Libertadores, y Universidad de Chile empató 2-2 en la hora con un gol de Felipe Seymour y clasificó a la siguiente ronda, luego de que el línea anulara la jugada por un supuesto offside, y los uruguayos Gerardo Pelusso, entonces técnico del equipo, el preparador físico Javier Carballo y el delantero Juan Manuel Olivera, le protestaran cara a cara, sobre todo, los dos integrantes del cuerpo técnico, tanto al línea como al árbitro ecuatoriano Carlos Vera.

En la U, aquella noche fueron titulares los uruguayos Mauricio Victorino y el propio Olivera, en tanto que en el segundo tiempo ingresó el Flaco Álvaro Fernández por Eduardo Vargas, quien hace poco rescindió con Nacional, y en el banco estaba el arquero Esteban Conde.

Giorgian de Arrascaeta
ELIMINATORIAS

Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas: Uruguay subió al tercer lugar y le pelea el segundo puesto a Brasil

Sergio Rochet
ELIMIANTORIAS

Uruguay 3-0 Perú por Eliminatorias: la celeste goleó, dio su mejor versión en mucho tiempo y se clasificó al Mundial 2026

Rodrigo Bentancur
ELIMINATORIAS

A qué hora juega Uruguay vs Perú hoy por Eliminatorias y por dónde verlo en vivo

Gianni Infantino felicitó a la selección uruguaya por su clasificación al Mundial 2026
SELECCIÓN URUGUAYA

"Un gigante del fútbol": mirá las felicitaciones y los elogios del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a la selección uruguaya tras clasificar al Mundial 2026

