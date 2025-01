También otras fuentes informaron que “llega hoy”.

Gerardo Pelusso habló de la importancia de la llegada de "un jugador de elite" como Eduardo Vargas a Nacional, a quien ya dirigió

El extécnico de Nacional, Gerardo Pelusso, habló este miércoles sobre Eduardo Vargas, a quien conoce muy bien debido a que fue él quien lo pidió en diciembre de 2009 para que se sumara a Universidad de Chile.

Pelusso dijo en Sport 890: “Es un jugador de primer nivel. Que sea el segundo goleador en la historia de la selección de Chile, estando por encima de Iván Zamorano y de Marcelo Salas… Estamos hablando de un jugador de élite”.

0002009944.webp Gerardo Pelusso

Y añadió: “Además, está muy bien. Vi la final de la Copa Libertadores y él entró en el segundo tiempo (en Atlético Mineiro) y fue importante para la levantada de su equipo. Está en perfectas condiciones, y físicamente es un superdotado”,

Pelusso recordó cuando eligió a Vargas para el plantel de la U de Chile, junto a su entonces ayudante técnico, Mauricio Larriera.

“En el club nos entregaron datos de ocho jugadores de los que habían hecho el seguimiento; firmé el contrato y me traje todo el material a Uruguay. Con Mauricio Larriera estuvimos analizando y no tuvimos ninguna duda de traer a Eduardo Vargas de Cobreloa. Trajimos a los dos punteros de Cobreloa, él y Pancho Castro, quien tuvo un accidente y no pudo jugar”, sostuvo.

Sobre la posición en la cancha en la que lo hizo jugar, el entrenador indicó que “Vargas jugaba de puntero derecho o izquierdo porque para él es lo mismo, maneja los dos perfiles. Nos llamó la atención el trabajo que hacía por toda la banda y que lo hacía en velocidad, con aceleraciones permanente para atrás y para adelante. Nos llamó la atención eso, aparte de sus condiciones, habilidad, remate y llegada al gol. Más no se le podía pedir a un chico de esa edad”.

En 2011, Universidad de Chile, ya dirigida por Jorge Sampaoli, ganó la Copa Sudamericana y Vargas fue el goleador de la misma con 11 goles.

Eduardo Vargas celebrando un gol de la Uchi Eduardo Vargas celebrando un gol de Universidad de Chile

Pelusso agrega: "Además, fue un gran negocio porque lo compraron en US$ 500.000 y lo vendieron a Napoli en US$ 17 millones".

El floridense aclaró en qué lugar de la cancha lo puede utilizar Martín Lasarte en Nacional.

“Puede jugar por todo el frente del ataque. Es un segundo punta fantástico porque tiene velocidad, por sus diagonales y porque se mueve bien en ofensiva. También puede jugar de centrodelantero”, aclaró.

“Martín (Lasarte) lo conoce muy bien porque lo dirigió en (la selección de) Chile, donde también estaba Seba Eguren en aquel cuerpo técnico. Me parece que la presencia de Mauricio Victorino y de Esteban Conde en el cuerpo técnico de Nacional también tuvo que haber sido muy importante, porque cuando Eduardo llegó a Universidad de Chile era muy jovencito; él es de Santiago, pero se lo habían llevado a Calama -con Cobreloa- y cuando volvió a Santiago, Mauricio era el dueño del equipo y tenían una muy buena relación. Seguramente eso fue decisivo para que él llegara a Nacional”, terminó diciendo Pelusso.