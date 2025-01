Diego Aguirre ya eligió quién será el arquero de Peñarol en el clásico ante Nacional de la Supercopa Uruguaya del domingo

No obstante, luego Nacional mejoró y además tuvo a la gran figura de Luis Mejía en el arco, quien salvó dos goles seguidos a falta de pocos minutos y cuando el encuentro aún estaba igualado 1-1.

Este último gol, se dio debido a que el arquero de Peñarol, Guillermo De Amores, ante la desesperación de tratar de empatar el clásico en la última jugada a favor, que era un córner, subió a intentar cabecear.

No solo no lo hizo, sino que un despeje de Herazo llevó a que Villalba corriera casi toda la cancha para definir con el arco libre, ya que el golero no llegó nunca.

-lcm7493-jpg..webp De Amores Foto: Leonardo Carreño.

Además, De Amores si bien tuvo una buena atajada salvando su arco ante Nicolás López, no tuvo una actuación muy convincente.

Para el clásico del próximo domingo a la hora 20.30 en el que los dos grandes se jugarán la Supercopa Uruguaya, Diego Aguirre ya tiene definido quién irá al arco.

Se especuló sobre la posibilidad de que pudiera ser Martín Campaña, quien firmó contrato el pasado sábado con los carboneros.

20250118 Gastón Silva y Martín Campaña fueron presentados por Peñarol Gastón Silva y Martín Campaña fueron presentados por Peñarol FOTO: @OficialCAP

Campaña llegó procedente de Arabia Saudita desde Al Riyadh.

Sin embargo, su último partido fue el 23 de mayo de 2024, es decir que este jueves se cumplen ocho meses que no juega. Un disparate.

En ese contexto y según comentó una fuente del club a Referí, Diego Aguirre mantendrá a Guillermo De Amores en el arco como titular para el clásico de la Supercopa Uruguaya en el que se pondrá en juego el primer título del año.