Todas las complicaciones de Peñarol para jugar la revancha con Nacional: tres lesionados, un suspendido y la gran duda de Diego García

Peñarol quedó seriamente comprometido en sus chances de ser campeón uruguayo. No por haber empatado como local la final de ida contra Nacional, 2-2 en el Campeón del Siglo tras estar 0-2 abajo en 34' de juego, sino porque con un plantel bastante limitado en cuanto a la profundidad de sus recursos, Diego Aguirre volvió a sumar bajas de peso.

Así de simple. Peñarol llegará el domingo al Gran Parque Central, a la hora 16.30 , sin siete jugadores con los que comenzó la temporada 2025 y cuatro de ellos son piezas fundamentales para el esquema de Aguirre.

Es demasiada ventaja ante un Nacional que si bien recién está, bajo la égida de Jadson Viera, en la construcción de su identidad de juego , desde el punto de vista sanitario por un lado y de recursos humanos , está un escalón por encima de Peñarol.

Tome nota y apunte. Peñarol tiene en sanidad a Tomás Olase, Eduardo Darias, Germán Barbas y Javier Cabrera por roturas de ligamentos, a David Terans por rotura parcial de tendón de Aquiles, y a Héctor Daniel "Tito" Villalba , por un esguince de rodilla.

PEÑAROL La autocrítica de Matías Arezo tras el empate de Peñarol ante Nacional: "Los primeros 30 minutos fueron desastrosos para nosotros"

CLÁSICO Los goles del clásico que Peñarol y Nacional empataron 2-2 en la ida de las finales de la Liga AUF Uruguaya

Un nuevo lesionado: Lucas Hernández

Además, este domingo se le lesionó Lucas Hernández.

El lateral que apenas entró sintonizó rápidamente con el buen juego que estaba mostrando Peñarol, se sintió al rechazar violentamente una pelota en la que Lucas Villalba lo encaró por la banda.

Un mal cálculo de tiempo y distancia le hizo a Hernández reventar la pelota cuando con un simple toque la sacaba afuera.

Al afirmarse, la rodilla derecha se le sintió.

Tanto que Aguirre lo mandó a jugar de 9 el tiempo agregado porque el jugador prácticamente no podía estar en pie.

Es más, cuando se terminó el clásico, dos compañeros lo ayudaron a caminar porque no podía apoyar la pierna derecha.

El entrenador Aguirre, poco afecto a hablar sobre los lesionados en Peñarol, prácticamente lo descartó para la revancha clásica del domingo: "Lucas tuvo un problemita en la rodilla que creo que es más difícil que pueda estar, Lucas me parece que no, pero vamos a esperar a los próximos días".

Nahuel Herrera se sacó el hombro de lugar

En Peñarol hay más optimismo de poder contar con Nahuel Herrera, quien se lesionó a los 4 minutos en una jugada donde salió a marcar a Christian Ebere a los 4' de juego, en una acción iniciada cuando dejó un despeje corto.

"Herrera tuvo una caída y un problema en el hombro, no sé si va a estar el domingo que viene, no pude hablar con el médico (Daniel Zarrillo). Lo evaluaremos en estos días", dijo Aguirre.

El juvenil se sacó el hombro de lugar y ya manifestó en la interna de Peñarol que quiere llegar sí o sí al domingo.

Pero primero será sometido a estudios, luego tendrá que afrontar una semana diferente, donde la sanidad estará pendiente y encima de él y luego se deberá tomar la decisión de si puede o no jugar.

Su situación no es para nada sencilla, pero la lesión sufrida, a priori, no parece tan grave como para ya darlo por descartado.

Pedro Milans con fatiga muscular

El lateral Pedro Milans, de buen segundo tiempo, terminó sentido en el posterior de la pierna izquierda y tuvo que ser sustituido.

"Pedro sintió una fatiga, tampoco sé si va a estar", declaró Aguirre.

Javier Méndez suspendido

Como sin con lesionados tuviera poco, Aguirre perdió para la revancha a uno de los referentes del plantel: Javier Méndez.

El zaguero fue expulsado en la primera acción donde tuvo que marcar a Maximiliano Gómez, a los 72'.

Sin embargo, debió irse antes porque a los 22' protagonizó una acción de uso de fuerza excesiva contra Gonzalo Carneiro donde Javier Burgos solo le sacó amarilla.

Méndez venía de cometer un error muy importante en la semifinal del torneo contra Liverpool y su primer tiempo contra Nacional fue lo peor que mostró en sus dos temporadas con Peñarol.

De no haber sido expulsado, Aguirre perfectamente podía decidir sacarlo por razones técnicas. Pero su suspensión se suma al sombrío panorama de lesiones.

Jesús Trindade a la cancha

"Es probable que Jesús juegue el domingo", dijo Aguirre en conferencia de prensa.

El entrenador confesó que le costó mucho sacarlo para meter a Diego García, de modo tal de darle al equipo una fisonomía más ofensiva.

Sea porque Milans no se recupera como para ser titular o para reforzar el mediocampo, Trindade será titular el domingo en el Parque. Cuando entró este domingo lo hizo correctamente.

Peñarol se puede quedar sin Diego García

Diego García espera para este martes el veredicto de la justicia argentina en un juicio de abuso sexual por un hecho ocurrido en 2021 cuando jugaba en Estudiantes de La Plata. Si el resultado del fallo es condenatorio, Peñarol le rescindirá contrato más allá de que el futbolista apele la sentencia.

"Espero tenerlo, estamos esperando, ojalá que pueda estar, hizo un buen partido, ha sido un jugador importante durante todo el año así que ojalá que pueda estar para el domingo porque necesitamos de todos", declaró Aguirre.

Para eso necesitará que el fallo de la justicia sea absolutorio o que la sentencia se posponga unos días.

Además, García deberá viajar el martes a Argentina por lo que no tendrá una semana normal, para el caso de que llegue a estar a la orden el domingo.

El equipo que puede llegar a armar Diego Aguirre el domingo

Con este oscuro panorama, las opciones que tiene Aguirre para armar el equipo son muy limitadas.

Jugará Brayan Cortés, Pedro Milans o Jesús Trindade, Emanuel Gularte por el suspendido Javier Méndez, Nahuel Herrera o Gastón Silva (que no ha dado la talla) si no se recupera Herrera, Maximiliano Olivera sin la posibilidad de que Lucas Hernández entre para cambiarle la cara al equipo; Eric Remedi, Ignacio Sosa y Jesús Trindade; Leonardo Fernández, Matías Arezo y Maximiliano Silvera con la posibilidad de que Diego García, con toda su problemática, llegue a estar a la orden, y sea titular si Trindade va de lateral, o espere en el banco si Aguirre refuerza el medio con Trindade.

Nacional demostró este domingo que sacando a Maximiliano Gómez y Nicolás López, tiene recursos de valía en el plantel porque Christian Ebere y Gonzalo Carneiro fueron un azote en el primer tiempo. El tricolor no solo tiene al equipo titular cubierto sino que tiene relevos (en algunos casos más de uno) para todos las posiciones.

Fueron suplentes este domingo y entraron Emanuel Gularte, Lucas Hernández, Leandro Umpiérrez, Jesús Trindade y Jaime Báez.

No entraron Martín Campaña, Gastón Silva, Lorenzo Couture, Alejo Cruz y Stiven Muhlethaler.

Quedaron afuera del banco de suplentes por razones técnicas Kevin Morgan, Damián Suárez, Kevin Rodríguez, Julio Daguer y Luciano González.