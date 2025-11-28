Dólar
Copa Libertadores

El Estadio Centenario está en carrera para recibir la final única de la Copa Libertadores 2026

Montevideo es candidata a recibir la final del torneo más importante de Conmebol del próximo año

28 de noviembre 2025 - 19:39hs
Obras en el Estadio Centenario para las finales de la Copa Sudamericana y Copa Libertadores 2021

Obras en el Estadio Centenario para las finales de la Copa Sudamericana y Copa Libertadores 2021

Conmebol

El Estadio Centenario es uno de los candidatos para recibir la final única de la Copa Libertadores de 2026 y la decisión se conocerá en los próximos días, después que Conmebol anunció este viernes los anfitriones de la Copa Sudamericana para los próximos dos años.

El Consejo de la Conmebol, que integra el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, definió este viernes que la final de la Copa Sudamericana 2026 se disputará en Barranquilla (Colombia) y que en 2027 se desarrollará en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia).

En el proceso para seleccionar a las próximas dos sedes de la Copa Libertadores, Montevideo volvió a entrar en carrera con el Estadio Centenario.

Según pudo conocer Referí, "faltan algunos detalles", que intentarán ajustar en los próximos días.

La final de la Libertadores 2026 en Montevideo tendrá un alto componente histórico debido a que, si Conmebol le asigna la sede, será el último partido antes del inicio de la remodelación para el Mundial de 2030.

Uruguay fue elegido por FIFA como sede del primer partido del Mundial del centenario en homenaje a que el torneo más importante del fútbol comenzó con la Copa del Mundo de 1930 en Montevideo.

El Estadio Centenario fue la sede de las finales únicas de la Copa Sudamericana 2021 y Copa Libertadores 2021.

En aquella ocasión, Conmebol invirtió US$ 5.000.000 en el histórico estadio para realizar algunas mejoras en su infraestructura. En ese momento le cambiaron la iluminación, realizaron obras en la tribuna América en la zona de palcos para autoridades y levantaron el campo, para instalar uno nuevo.

Copa Libertadores Estadio Centenario Copa Sudamericana

