Los antecedentes entre Nacional y Peñarol en 2025, antes de la final de la Liga AUF Uruguaya: una victoria y una copa para cada uno, con varios empates

Nacional y Peñarol se enfrentarán en la final de vuelta de la Liga AUF Uruguaya este domingo a las 16:30 en el Gran Parque Central, donde se definirá el nuevo campeón del fútbol uruguayo.

En la final de ida bolsos y carboneros empataron 2-2 , y dejaron la serie abierta para que se defina este domingo, en lo que será el sexto clásico oficial del 2025.

Durante este año, Nacional solo le pudo ganar una vez a Peñarol, por la Supercopa 2025 , mismas victorias en los 90 minutos que tuvo Peñarol, que en su caso le ganó al albo en el partido por el Torneo Clausura.

Los otros tres encuentros terminaron en empate, aunque en uno de ellos Peñarol se consagró campeón tras vencer a Nacional por penales , en la final del Torneo Intermedio.

Los antecedentes entre Nacional y Peñarol en el 2025

Supercopa Uruguaya (Estadio Centenario)- Nacional 2 Peñarol 1

20250126 Nacional campeón Supercopa Uruguaya 2025 Diego Polenta y Sebastián Coates. Foto Inés Guimaraens (11).jpeg Diego Polenta y Sebastián Coates Foto: Inés Guimaraens

El 26 de enero de 2025 se disputó el primer clásico del año, correspondiente a la Supercopa 2025, jugado en el Estadio Centenario. Nacional comenzó ganando el partido con un gol de Nicolás López a los 39 minutos del primer tiempo, y duplicó rápidamente la ventaja con un gol de Jeremía Recoba a los 44.

Peñarol descontó con un gol de Diego García a los 72 minutos, pero no pudo empatar el partido y Nacional se consagró campeón de la Supercopa, en lo que es hasta el momento su único título en el 2025.

Apertura 2025 (Gran Parque Central)- Nacional 1 Peñarol 1

Pocos días después del primer clásico, bolsos y manyas se volvieron a enfrentar por la segunda fecha del Torneo Apertura el 9 de febrero de 2025, en el Gran Parque Central.

Tras un primer tiempo marcado por un campo de juego en malas condiciones, Peñarol comenzó ganando el partido con un gol de Maximiliano Silvera al comienzo de la segunda mitad. Sin embargo, Nacional empató a los 10 minutos con un gol de Jeremía Recoba, y el marcador no se movió hasta el final del encuentro.

Intermedio 2025 (Estadio Centenario)- Peñarol 0 (5) Nacional 0 (3)

20250706 Peñarol campeón del Torneo Intermedio 2025 final. Foto Leonardo Carreño (8).jpeg Peñarol campeón del Torneo Intermedio 2025 Foto: Leonardo Carreño

El tercer clásico del año fue la segunda final entre ambos, en este caso por el Torneo Intermedio. El partido se disputó el 6 de julio de 2025 en el Estadio Centenario, y en el tiempo regular estuvo marcado por una gran cantidad de incidentes ocasionados por ambas hinchadas, recordado por la bengala lanzada desde la tribuna tricolor que impactó a un funcionario policial.

El encuentro terminó 0-0, y en los penales Peñarol acertó todos sus disparos, se impuso por 5-3 y se llevó el primer Intermedio de su historia.

Clausura 2025 (Campeón del Siglo)- Peñarol 3 Nacional 0

El 9 de agosto de 2025 se disputó el cuarto clásico del año, esta vez por la segunda fecha del Torneo Clausura y en un Campeón del Siglo sin público, por la sanción que recibió Peñarol por los incidentes de la final del Intermedio.

El carbonero dominó el partido con autoridad y venció a Nacional 3-0. Maximiliano Silvera abrió la cuenta a los 31 minutos, y Emanuel Gularte extendió la ventaja antes del final de la primera parte. Matías Arezo cerró la goleada a cinco minutos del final del encuentro.

Final de ida 2025 (Campeón del Siglo)- Peñarol 2 Nacional 2

20251123 Diego García y Lucas Rodríguez Peñarol Nacional final de ida Liga AUF Uruguaya 2025. Foto: Gastón Britos / Focouy Diego García y Lucas Rodríguez Foto: Gastón Britos / Focouy

El pasado domingo el carbonero recibió a Nacional en el Campeón del Siglo para la final de ida de la Liga AUF Uruguaya, a la que Peñarol clasificó tras vencer a Liverpool en la semifinal, y en la que el tricolor esperaba como ganador de la Tabla Anual.

El bolso sorprendió al local con los goles de Juan Cruz de los Santos a los 9 minutos y Gonzalo Carneiro a los 37, pero Peñarol despertó: Matías Arezo encontró el descuento en la última jugada del primer tiempo, y al comienzo de la segunda parte Leonardo Fernández puso el 2-2 definitivo, que dejó la definición abierta para este domingo en el Gran Parque Central.