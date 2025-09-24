Tabla de posiciones de la Divisional D; mirá cómo va el equipo de Luis Suárez y Lionel Messi y cuál es el sorprendente líder tras completarse la cuarta fecha

La Divisional D del fútbol uruguayo , que este año acapara la atención por la presencia del equipo de Luis Suárez y Lionel Messi Deportivo LSM , tuvo este martes el cierre de su cuarta fecha con el último partido de la etapa con triunfo 2-1 de Real Montevideo sobre Academia FC .

Los resultados hasta el momento dejaron como líder a Los Gorriones, el sorprendente puntero que está debutando este año en la categoría y que en esta etapa le ganó 1-0 a Keguay, lo que le permitió llegar a 10 unidades para estar invicto y en lo alto de la tabla.

Luego, aparecen Keguay, que perdió su racha de triunfos, y Deportivo LSM, ambos con 9 puntos.

DIVISIONAL D La reacción de Luis Suárez ante un gol de Deportivo LSM mientras hacía un vivo con el influencer argentino Jero Freixas; mirá el video

Tabla de posiciones de la Divisional D

Equipo Puntos Los Gorriones 10 Keguay 9 Deportivo LSM 9 Rincón FC 8 Real Montevideo 8 Deportivo Melilla 7 Dilio Sport 7 Paso de la Arena 7 Estudiantes del Plata 6 Liffa 5 Academia 1 Nuevo Casabó 1 Deportivo CEM 0 Montevideo Boca Jrs. 0

El torneo cuenta con 14 equipos y se jugará en una rueda todos contra todos. El campeón logrará el ascenso directo a la C.

Luego, los clasificados entre el segundo y quinto puesto jugarán un playoff, segundo vs quinto y tercero vs cuarto, en partidos de ida y vuelta, donde saldrán los finalistas para definir el otro ascenso.

Resultados de la cuarta fecha de la Divisional D:

G1k3xO1XkAAmbvC

Fijación de la quinta fecha de la Divisional D: