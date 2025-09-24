Dólar
Compra 38,65 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / DIVISIONAL D

Tabla de posiciones de la Divisional D; mirá cómo va el equipo de Luis Suárez y Lionel Messi y cuál es el sorprendente líder tras completarse la cuarta fecha

Tras completarse la cuarta fecha, la Divisional D del fútbol uruguayo cuenta con un sorprendente líder; mirá los detalles

24 de septiembre 2025 - 11:19hs
Luis Suárez fue a ver a Deportivo LSM ante Rincón en la Divisional D AUF 3
FOTO: EFE

La Divisional D del fútbol uruguayo, que este año acapara la atención por la presencia del equipo de Luis Suárez y Lionel Messi Deportivo LSM, tuvo este martes el cierre de su cuarta fecha con el último partido de la etapa con triunfo 2-1 de Real Montevideo sobre Academia FC.

Real Montevideo le ganó a Academia FC
Real Montevideo le ganó a Academia FC

Real Montevideo le ganó a Academia FC

Los resultados hasta el momento dejaron como líder a Los Gorriones, el sorprendente puntero que está debutando este año en la categoría y que en esta etapa le ganó 1-0 a Keguay, lo que le permitió llegar a 10 unidades para estar invicto y en lo alto de la tabla.

Luego, aparecen Keguay, que perdió su racha de triunfos, y Deportivo LSM, ambos con 9 puntos.

Luis Suárez y Jero Freixas miraban el partido de Deportivo LSM por la Divisional D ante Nuevo Casabó, y el goleador gritó el gol con alegría
DIVISIONAL D

La reacción de Luis Suárez ante un gol de Deportivo LSM mientras hacía un vivo con el influencer argentino Jero Freixas; mirá el video

Tabla de posiciones de la Divisional D

Equipo Puntos
Los Gorriones 10
Keguay 9
Deportivo LSM 9
Rincón FC 8
Real Montevideo 8
Deportivo Melilla 7
Dilio Sport 7
Paso de la Arena 7
Estudiantes del Plata 6
Liffa 5
Academia 1
Nuevo Casabó 1
Deportivo CEM 0
Montevideo Boca Jrs. 0

El torneo cuenta con 14 equipos y se jugará en una rueda todos contra todos. El campeón logrará el ascenso directo a la C.

Luego, los clasificados entre el segundo y quinto puesto jugarán un playoff, segundo vs quinto y tercero vs cuarto, en partidos de ida y vuelta, donde saldrán los finalistas para definir el otro ascenso.

Resultados de la cuarta fecha de la Divisional D:

G1k3xO1XkAAmbvC

Fijación de la quinta fecha de la Divisional D:

G1i0cnuXoAAb05a
Temas:

Divisional D Lionel Messi Luis Suárez

Seguí leyendo

Las más leídas

El entrenador de Uruguay, Marcelo Bielsa, saluda durante el partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026 entre Chile y Uruguay en el estadio Julio Martínez Prádanos, en Santiago 
SELECCIÓN URUGUAYA

Marcelo Bielsa reservó a un solo futbolista del medio local para los amistosos de la selección en Malasia; Nacional y Peñarol se exponen a perder jugadores para la fecha 11 del Torneo Clausura

Franco Fagúndez celebra su primer gol para Santos Laguna de México
URUGUAYOS

¿Dónde está Franco Fagúndez? La pregunta que se hacen en México sobre el ex Nacional a quien su club, Santos Laguna, le abrió dos procedimientos disciplinarios

Alfredo Jaureguiverry, presidente de Cerro
TORNEO CLAUSURA

Presidente de Cerro Alfredo Jaureguiverry molesto tras los dichos de Flavio Perchman de que Peñarol va al Tróccoli: "Se han hablado cosas privadas que están siendo públicas"

Germán Cortizas
LIGA URUGUAYA

Germán Cortizas, entrenador de Aguada: la llegada de un excompañero de Kobe Bryant, el dolor de la derrota con Nacional y el desafío de volver a ser campeón "bajo presión"

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos