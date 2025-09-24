Tabla de posiciones de la Divisional D; mirá cómo va el equipo de Luis Suárez y Lionel Messi y cuál es el sorprendente líder tras completarse la cuarta fecha

La Divisional D del fútbol uruguayo, que este año acapara la atención por la presencia del equipo de Luis Suárez y Lionel Messi Deportivo LSM, tuvo este martes el cierre de su cuarta fecha con el último partido de la etapa con triunfo 2-1 de Real Montevideo sobre Academia FC.
Real Montevideo le ganó a Academia FC
Divisional D
Los resultados hasta el momento dejaron como líder a Los Gorriones, el sorprendente puntero que está debutando este año en la categoría y que en esta etapa le ganó 1-0 a Keguay, lo que le permitió llegar a 10 unidades para estar invicto y en lo alto de la tabla.
Luego, aparecen Keguay, que perdió su racha de triunfos, y Deportivo LSM, ambos con 9 puntos.
Tabla de posiciones de la Divisional D
|Los Gorriones
|10
| Keguay
|9
| Deportivo LSM
|9
| Rincón FC
|8
| Real Montevideo
|8
| Deportivo Melilla
|7
| Dilio Sport
|7
| Paso de la Arena
|7
| Estudiantes del Plata
|6
| Liffa
|5
| Academia
|1
| Nuevo Casabó
|1
| Deportivo CEM
|0
| Montevideo Boca Jrs.
|0
El torneo cuenta con 14 equipos y se jugará en una rueda todos contra todos. El campeón logrará el ascenso directo a la C.
Luego, los clasificados entre el segundo y quinto puesto jugarán un playoff, segundo vs quinto y tercero vs cuarto, en partidos de ida y vuelta, donde saldrán los finalistas para definir el otro ascenso.
Resultados de la cuarta fecha de la Divisional D:
Fijación de la quinta fecha de la Divisional D: